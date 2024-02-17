17 февраля 2024, 16:32

Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Самарин завершил карьеру

РИА «Новости»
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Российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Его слова привело РИА «Новости».

«Зачем как-то юлить? Завершаю карьеру. Получилось не так ярко, как хотелось, но я рад, что оказался среди всех сильнейших», - заявил спортсмен.

Самарин признался, что ждет с нетерпением новый этап в своей жизни.

«Я давно выступаю и прошел большой путь, катался в Японии, Минске, Марселе. Отличные эмоции, но я выжал все, что смог. Прошлый сезон получился вообще отличным, поэтому я отдал последнее. Хочу пожелать остальным ребятам прогрессировать, работать и верить, что все будет хорошо», - добавил он.

Самарину 25 лет, он является победителем и призером этапов Гран-при, участником четырех чемпионатов Европы. На чемпионате мира в 2019 году он занял 12-е место. В том же сезоне он выиграл серебро европейского первенства.

В начале февраля танцевальный дуэт фигуристов Московской области одержал победу на Всероссийских соревнованиях «Уральские самоцветы».

Спортсмены Фигурное катание
17 февраля 2024, 08:05
Алькарас пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас оказался сильнее итальянского спортсмена Андреа Вавассори в четвертьфинальном матче теннисного турнира, который проходит в Буэнос-Айресе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Алькараса, посеянного первым номером. Спортсмены провели на корте один час 41 минуту. За выход в финал испанец поборется с соперником из Чили Николасом Харри, посеянным третьим номером.

Карлос Алькарас - бывшая первая ракетка мира. Сейчас он занимает вторую строчку рейтинга теннисистов-профессионалов, уступая сербу Новаку Джоковичу. За ним следует российский спортсмен Даниил Медведев.

В ноябре 2023 года Медведев проиграл Алькарасу на турнире в Турине со счетом 6:4, 6:4.

Теннис
15 февраля 2024, 15:59
Болельщику в Англии запретили посещать матчи за нацистское приветствие
Global Look Press
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Болельщику английского «Челси» запретили посещать футбольные матчи на три года за нацистское приветствие. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба полиции Лондона.

В ведомстве отметили, что молодого человека забанили за нацистский жест, который он сделал в ноябре 2023 года на матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Суд признал болельщика виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, его оштрафуют, однако точную денежную сумму взыскания в полиции не привели.

Ранее УЕФА наказал Литовскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчи квалификации чемпионата Европы-2024 с Сербией. По ходу встречи фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес российского президента Владимира Путина. Также федерацию оштрафовали на 10 тысяч евро.

Англия Футбол Полиция
15 февраля 2024, 15:02
Глава IIHF ответил на письмо российских хоккеистов об отстранении
Global Look Press
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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф призвал Россию соблюдать правила. Таким образом он ответил на коллективное письмо игроков российской молодежной сборной, в котором спортсмены требовали вернуть команду на чемпионат мира. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Первый шаг, чтобы получить шанс вернуться в IIHF, - это соблюдение правил IIHF», - сказал Тардиф.

Он также указал на нерешенный вопрос с вратарем Иваном Федотовым , который должен был перейти в клуб НХЛ. Однако ЦСКА переманил себе игрока, отказавшись передавать его другому клубу, ссылаясь на контрактные обязательства.

На этой неделе IIHF продлила отстранение хоккеистов России и Белоруссии от международных соревнований в текущем сезоне. В следующий раз федерация будет рассматривать этот вопрос в мае 2025 года. В России считают это решение политически мотивированным.

Белоруссия Хоккей Санкции Россия Молодежный
15 февраля 2024, 14:32
Европейских лыжников одолела зависть к участникам Всероссийской зимней спартакиады
РИА «Новости»
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Всероссийская зимняя спартакиада пройдет на уровне Олимпийских игр. Зарубежные спортсмены позавидовали российским из-за невозможности принять участие в таких соревнованиях, заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Елена Вяльбе. Ее процитировало РИА «Новости».

«Можно ли сравнивать соревнования с Кубком мира? Да, однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки. Конечно, завидуют. Прекрасный центр тут, организация, трасса шикарная», - сказала она.

Вяльбе призналась, что сама не смотрела зарубежные соревнования и не интересовалась их итогами. Она сказала, что российская спартакиада почти не отличается от Олимпиады или проходящих в Европе этапов Кубка мира. По ее словам, разница лишь в количестве участников и отсутствии представителей других видов спорта.

Во Всероссийской зимней спартакиаде примут участие 2,5 тысячи спортсменов, в том числе 165 из Московской области. Она пройдет с 8 по 18 февраля в пяти регионах, сообщили «Известия». Подмосковные участники уже получили золото и бронзу.

Спортсмены Европа

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