27 июля 2024, 01:19

Веснина показала форму россиян, выступающих на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Global Look Press
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Теннисистка Елена Веснина продемонстрировала форму российских атлетов, выступающих на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Фотографию спортсменка разместила в своих соцсетях.

«Париж-2024. Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения, как в первый раз», - написала российская теннисистка.

Елена Веснина вошла в число 15 россиян, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. На фото теннисистка позирует в бело-мятном спортивном костюме на улице Парижа.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пожелал удачи российским теннисистам, допущенным до Игр в Париже. Он призвал теннисистов доказать и показать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов.

Фото Париж Соцсети Теннис Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 00:30
Первого спортсмена на Олимпиаде-2024 в Париже отстранили из-за допинга
Unsplash
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Выступающего за Ирак дзюдоиста Саджата Ганима Сехена отстранили от Олимпийских игр 2024 года, так как в его допинг-пробе обнаружили следы запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) французская лаборатория 25 июля сообщила о том, что в допинг-пробе спортсмена выявили запрещенные анаболические стероиды: метандиенон и болденон.

В результате Сахена дисквалифицировали, ему запретили соревноваться и тренироваться в рамках Олимпийских игр 2024 года, которые стартовали в Париже. Это решение он может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Сахен стал первым спортсменом, кого отстранили из-за положительной допинг-пробы, а французскую бегунью Соункамбу Силлу прямо перед стартом игр не допустили к церемонии открытия Олимпиады из-за хиджаба.

Спортсмены Допинг Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 07:03
Организаторов ОИ-2024 обвинили в сегрегации после отстранения легкоатлетки за хиджаб
Global Look Press
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Темнокожую легкоатлетку Соункамбу Силлу не пустят на открытие Олимпиады-2024 из-за мусульманской одежды. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала это проявлением сегрегации и нарушением принципов спортивного движения.

«Очередной вопиющий акт сегрегации произошел накануне Олимпийских игр в Париже. <…> Данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения», - сказала она.

Захарова поставила французскую легкоатлетку в один ряд с российскими и белорусскими спортсменами, которым разрешили выступать лишь под нейтральным флагом , и заявила о работе дискриминационной машины административно-политического регулирования. По ее мнению, коллективный Запад попрал принцип «Спорт вне политики» и поступил вопреки провозглашенному стремлению к многообразию.

Силлу из-за хиджаба не допустили до участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже, которая пройдет 26 июля, сообщил RT. Спортсменка выступит за женскую и смешанную команды Франции по бегу на 400 метров.

Мария Захарова Франция Ислам Олимпиада в Париже — 2024
25 июля 2024, 23:08
Отобранные у российских фигуристов медали запланировали вручить другим странам на ОИ в Париже
РИА «Новости»
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Международный олимпийский комитет (МОК) на странице в соцсети Х сообщил, что намерен провести на Олимпиаде в Париже церемонию вручения золотых и серебряных медалей фигуристам из США и Японии за командные турниры на ОИ-2022 в Пекине. Спортсменов планируют привезти во Францию для награждения.

«Это решение (CAS - прим. ред.) принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», - говорится в сообщении МОК.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил четыре апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Международный союз конькобежцев (ISU) поддержал решение суда.

США Спортсмены Париж Суд Япония Международный олимпийский комитет Спортивный арбитражный суд Олимпийские игры в Пекине - 2022 Олимпиада в Париже — 2024
25 июля 2024, 13:21
Гимнастка Мустафина вошла в топ-25 олимпийцев XXI века по версии ESPN
РИА «Новости»
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в топ-25 лучших спортсменов, участвовавших в Олимпиадах в XXI веке. Рейтинг составил американский спортивный канал ESPN.

В этом списке Мустафина заняла 13-е место и оказалась единственной россиянкой в нем.

Составители рейтинга восхитились ее изяществом, умением выполнять многие элементы и перелетами «как с картинки». Кроме того, Мустафина еще до американки Симоны Байлз доказала, что гимнастки могут сохранять форму и выигрывать в нескольких олимпийских циклах.

Возглавил рейтинг легендарный американский пловец Майкл Фелпс. Второе место заняла вышеупомянутая Симона Байлз, а третье - ямайский легкоатлет Усэйн Болт.

Ранее ESPN назвал Фелпса величайшим спортсменом XXI века. Единственным россиянином в этом списке оказался хоккеист Александр Овечкин, занявший 54-е место.

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