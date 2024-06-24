24 июня 2024, 01:20

Венгерский футболист упал без сознания во время матча с Шотландией

Freepik
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Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга потерял сознание после столкновения во время игры против Шотландии. Это произошло на поле во время матча третьего тура группового этапа Евро-2024.

Нападающий упал на газон после верхового единоборства с вратарем Шотландии Ангусом Ганном. Форварда вынесли с поля на носилках с кислородной маской на лице. Он находился без сознания несколько минут.

Венгерская футбольная федерация позже сообщила, что футболиста госпитализировали. Он уже пришел в сознание и даже поддерживал разговор.

В итоге встреча группы А завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии.

В минувшую пятницу сборная Украины обыграла команду Словакии со счетом 2:1. По итогам встречи в активе обеих сборных набрали по три балла. Такой же результат у команды Румынии и сборной Бельгии.

Венгрия Футбол Шотландия
23 июня 2024, 00:29
Волков победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии
РИА «Новости»
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Россиянин-тяжеловес Александр Волков победил своего соотечественника Сергея Павловича на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поединок между бойцами-тяжеловесами продлился три раунда. Судьи единогласным решением присудили победу Волкову.

На счету Александра Волкова 38 побед и 10 поражений. У Павловича три поражения при 18 победах, но он проиграл последние два поединка подряд.

В начале июня российский боец ММА Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе , победив американца Дастина Порье. В пятом раунде поединка спортсмен из России провел против соперника удушающий прием.

Саудовская Аравия UFC
22 июня 2024, 19:55
Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024
Global Look Press
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Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью на мачте Евро-2024 в Гамбурге. Встреча завершилась со счетом 1:1.

У команды Грузии отличился Жорж Микаутадзе, забивший с пенальти. Чехи сравняли счет на 59-й минуте. Гол оформил Патрик Шик.

«Как и ожидалось, сборная Грузии не подкачала и сделала все, чтобы матч с Чехией был ничуть не хуже, чем игра с Турцией», - отметил в беседе с «Чемпионатом» комментатор Денис Наливайко.

По его оценке, главным героем матча стал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, который совершил 11 сейвов. Таким образом, сборные двух стран сохраняют шансы на выход в плей-офф, добавил он.

На Евро-2024 команды Грузии и Чехии выступают в группе F с Португалией и Турцией. В первом туре турецкая команда обыграла грузинскую сборную со счетом 3:1, а чехи упустили ничью в игре с Португалией (1:2).

Грузия Чехия Чемпионат Европы по футболу — 2024
22 июня 2024, 18:13
Скончался бывший врач «Спартака» Юрий Васильков
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Юрий Васильков, долгие годы работавший врачом ФК «Спартак», скончался в возрасте 76 лет. Информация об этом появилась на сайте «красно-белых».

«Юрий Сергеевич работал в „Спартаке“ с 1983 по 1985, с 1989 по 2002 и с 2006 по 2008 год», - отметили представители клуба.

За это время команда становилась чемпионом страны десять раз и трижды выигрывала Кубок России. Профессиональные качества Василькова ценили высокие многие поколения спартаковцев, добавили в пресс-службе, подчеркнув, что специалист был добрым и очень отзывчивым человеком, готовым в любую секунду прийти на помощь.

«ФК „Спартак-Москва“ выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», - заключили в клубе.

Спартак
21 июня 2024, 12:26
В УЕФА не смогли объяснить недопуск болельщиков с флагами России на игру Сербии и Словении
Global Look Press
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заверили, что не запрещали проносить флаги России на матч чемпионата Европы между сборными Сербии и Словении. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы организации сообщил ТАСС.

«Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», - уточнили представители УЕФА в комментарии агентству.

Матч Сербии и Словении прошел 20 июня в Мюнхене. На входе на стадион у четырех россиян попросили сдать флаги страны, пояснив, что они представляет сборную, которая не участвует в матче. Но болельщики не растерялись и прошли на стадион через другой вход, перевернув флаги - так их приняли за фанатов сербской команды.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В пресс-службе УЕФА заявляли, что болельщики с флагами России не смогут посетить матчи украинской сборной на Евро, также флаги России запретили для проноса в фан-зоны турнира в Германии, так как команда не участвует в соревновании.

Россия Чемпионат Европы по футболу — 2024

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