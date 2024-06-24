Венгерский футболист упал без сознания во время матча с Шотландией

Нападающий упал на газон после верхового единоборства с вратарем Шотландии Ангусом Ганном. Форварда вынесли с поля на носилках с кислородной маской на лице. Он находился без сознания несколько минут.

Венгерская футбольная федерация позже сообщила, что футболиста госпитализировали. Он уже пришел в сознание и даже поддерживал разговор.

В итоге встреча группы А завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии.

В минувшую пятницу сборная Украины обыграла команду Словакии со счетом 2:1. По итогам встречи в активе обеих сборных набрали по три балла. Такой же результат у команды Румынии и сборной Бельгии.