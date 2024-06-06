06 июня 2024, 12:58

Велозаезд «Москва — Петербург. Две столицы» продлится пять дней

Телеканал «360»
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В России пройдет пятидневная велогонка из Москвы в Санкт-Петербург. Участники пилотного заезда преодолеют треки по 100 километров и осмотрят достопримечательности. Президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на полях ПМЭФ-2024 рассказала 360.ru о подготовке к соревнованиям.

«Это такой челлендж. Есть историческая данность, что была гонка из Санкт-Петербурга в Москву и из Москвы в Санкт-Петербург. Мы поумерим пыл участников - в сентябре будет пилот „Москва - Петербург. Две столицы“», - сказала она.

Пробный заезд продлится пять дней. Велосипедисты преодолеют путь в четыре этапа с перерывами, часть маршрута проедут на поезде. Собеседница 360.ru заявила, что тоже рассчитывала принять участие в гонке.

«Надеюсь, что я тоже. Будет четыре этапа. Значимую часть проедут по железной дороге на поезде, потому что это пилот. <…> Это будут отрезки по 100 километров - доехал до базы, у тебя какая-то культурная программа, чтобы посмотреть город, где ты остановился», - рассказала Шойгу.

Туристическую программу проработают с властями Московской области. Шойгу рассчитывает на развитие проекта. Спорт она назвала нормой жизни.

Санкт-Петербург Спортсмены Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:54
Фетисов указал на важность спорта для детей
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В России важно развивать детский и юношеский спорт, чтобы у ребенка уже в дошкольном возрасте появлялись волевые качества и полное неприятие вредных привычек. Об этом 360.ru на Петербургском экономическом международном форуме рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Ребенок, систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 13 годам уже вырабатывает в себе все необходимые качества. И точно уже не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это тоже очень важный момент. И здесь мы говорим, это то, что закладывается навсегда. Он уже сформировался и в дальнейшем будет соблюдать и правильное питание, и жизненную активность», - сказал он.

Фетисов добавил, что важно находить баланс между сидячим времяпровождением и активным образом жизни.

«Эта тема очень важная. Я благодарю 360.ru за то, что они постоянно эту позицию формируют. И опять же не только надо говорить, но уже и конкретно предпринимать действия, в том числе стимулировать детей для того, чтобы они были здоровы», - заключил двукратный олимпийский чемпион.

Фетисов также указал на необходимость с раннего возраста прививать детям бережное отношение к здоровью.

Дети Вячеслав Фетисов ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:17
Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики
РИА «Новости»
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Спецолимпиада позволила людям с ограниченными возможностями здоровья вести активную жизнь, участвовать в соревнованиях и посещать разные страны. Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на полях ПМЭФ-2024 рассказала 360.ru о движении, оставшемся вне политики.

Устранение изоляции Международному инклюзивному движению 50 лет, а в Россию оно пришло 20 лет назад. Слуцкер объяснила, что к Спецолимпиаде присоединились люди с интеллектуальными нарушениями. По ее словам, это дало им возможность интегрироваться в общество и адаптироваться в нем через спорт.

Спецолимпиаде, по мнению Слуцкер, удалось разрушить стереотип об обособленности психоневрологических диспансеров. Она сообщила, что движение открыло 70 региональных отделений и расположило к себе директоров интернатов.

«Нам удалось подобрать не ключи к сердцам, заслужить их доверие. Они увидели, что мы четко работаем, несем только пользу - им самим тоже, не только их подопечным. Мы даем возможность им быть командой, выезжать в другие города и страны», - сказала она.

Спорт вне политики Слуцкер заверила, что это движение без политики. Она рассказала, как пришла в соцсферу случайно, съездила на соревнования в Абу-Даби и удивилась тому, как организовывали игры.

«И там нет никакой политики, нет флагов, нет гимнов, медального зачета, потому что декларируется, что мы празднуем победу человека над обстоятельствами. <…> К сожалению, в обычном спорте есть политика, есть коммерция, а спортсмены становятся жертвами этого», - сказала она.

Президент Спецолимпиады России дала интервью на полях ПМЭФ-2024. Вопросам здравоохранения и социального развития посвятили отдельный блок деловой программы форума.

Спортсмены Россия Инвалиды ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 03:46
Итальянские лыжники погибли, сорвавшись с любимой вершины
Freepik
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Члены сборной Италии по горнолыжному спорту Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в Альпах, упав с высоты более 700 метров. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Молодые спортсмены занимались скоростным спуском на лыжах, но не справились и упали с горы Цербион в долине Аоста в Италии. Спасательная операция заняла около полутора суток. Поиски вели с вертолета. Останки пары нашли благодаря сигналу мобильного телефона, который проработал все это время.

«Они были почти на вершине, всего в шаге от нее, когда внезапно их предала гора, которую они так любили. Когда их нашли, они все еще были связаны вместе, как в последних объятиях», - рассказали близкие Пессиона и Арлиан.

Гибель спортсменов подтвердила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI).

Семь лет назад в горах Монблана погиб российский лыжник. Спасатели нашли его тело на леднике горного массива.

Италия Спортсмены Смертность
05 июня 2024, 16:16
Развитие конного спорта обсудят на дискуссионной площадке ПМЭФ
РИА «Новости»
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Посвященный конному спорту круглогодичный дискуссионный трек Equestrian Discovery вошел в деловую программу Петербургского международного экономического форума в этом году. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», выступающего организатором мероприятия.

Откроет серию обсуждение на основной площадке форума на тему «Инвестиционная привлекательность индустрии конного спорта и коннозаводства в условиях импортозамещения».

В завершающий день ПМЭФ, 8 июня, в конноспортивном клубе «Дерби в рамках выставки „Иппосфера“» пройдут мероприятия, интересные для специалистов этой области. Участникам расскажут о разведении спортивных лошадей в России и технологии воспроизводства редких пород. Второе посвятят влиянию амуниции на качество движения и здоровье животного.

Кроме того, на этой же площадке в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024 состоится Кубок Петербургского международного экономического форума по конкуру. Победители и призеры получат денежные и ценные призы, а победитель увезет с собой главную награду и специальную попону.

Главная награда кубка ПМЭФ-2024 по конкуру достанется тем спортсменам, которые прошли хотя бы один отборочный тур из трех, а для тех, кто не проходил отборочные, но хочет принять участие, предусмотрели отдельный комплект наград.

Мероприятия конной повестки и деловые события фонда «Росконгресс» имеют большую географию и охватывают 90 городов России - от Санкт-Петербурга до Сахалина. С 2022 года конный спорт представлен спортивными, деловыми и дискуссионными мероприятиями в формате диалогов о лошадях и конном спорте.

Два года подряд «Росконгресс» поддерживает отборочные туры детских соревнований в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке на приз фестиваля Спасская Башня.

Каждый год повестка ПМЭФ предлагает заинтересованным участникам новые форматы турниров по конному спорту: кроме классических соревнований, в свое время провели Кубок тренеров, семейный кубок, конный биатлон, Jump and Drive.

В прошлом году в программу у Спортивных игр Петербургского международного экономического форума включили турнир по конному поло Spring Classic. Соревнования прошли в Московском Поло Клубе.

Спортсмены Животные ПМЭФ-2024

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