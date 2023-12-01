«Вашингтон» поставил собственный рекорд по числу голов за период в сезоне НХЛ

«Анихайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершили очередной матч регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 в пользу «Вашингтона». Четыре гола эта команда забила за первый период.

В стартовой двадцатиминутке отличились Энтони Манта, Том Уилсон и Ник Дауд. Форвард клуба Александр Овечкин отметился голевой передачей на Тома Уилсона - это было 1498-е результативное действие в карьере знаменитого российского хоккеиста. В этом сезоне Овечкин уже забросил пять шайб и совершил восемь результативных передач в 20 матчах НХЛ. Голевой передачей в игре против «Анихайм» он прервал четырехматчевую серию без набранных очков, По итогам матча «Вашингтон» поднялся на седьмую строчку в Восточной конференции (у команды 26 очков), а «Анахайм» с 18 очками занимает 14-е место на «Западе».