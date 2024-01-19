19 января 2024, 06:46

«Вашингтон Кэпиталз» победил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз»

Unsplash
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На стадионе Capital One Arena в столице США состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:2, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла 19 января. Счет открыли в первом же периоде. Первую шайбу в ворота гостей отправил нападающий Ти Джей Оши. До конца встречи он забил еще две, принеся своей команде победу. Два раза ворота «Сент-Луис Блюз» поразили форварды Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. «Вашингтон Кэпиталз» пропустил удары Натана Уокера.

Результативными ударами в этом матче отличились два российских хоккеиста - капитан хозяев поля Александр Овечкин и нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Александров.

В начале января Александр Овечкин получил травму. Несмотря на это, в игре с «Сиэтл Кракен» 12 января он сделал результативную передачу.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
18 января 2024, 21:59
Украинка Ястремская не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open
РИА «Новости»
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Открытом чемпионате Австралии. Их встреча завершилась в пользу украинки со счетом 6:3, 6:2.

После окончания матча Ястремская подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками. В следующем раунде украинская теннисистка предстоит игра с американкой Эммой Наварро.

На турнире также остались гражданки РФ: Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Мирра Андреева.

Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA экс-россиянка находится на 39-м месте.

Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Греции Марию Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Ранее во второй круг Australian Open пробился Андрей Рублев , который занимает пятое место в рейтинге АТР.

Австралия Теннис
18 января 2024, 16:07
Бывшего капитана ЦСКА Курбанова дисквалифицировали за кокаин
РИА «Новости»
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Экс-капитана баскетбольной команды ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца по решению Российского антидопингового агентства за употребление кокаина. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА.

В надзорном ведомстве уточнили, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста нашли запрещенную субстанцию - кокаин. По Общероссийским антидопинговым правилам, временное отстранение действовало с 20 октября 2023 года и завершится 19 января 2024 года.

Курбанов приостановил спортивную карьеру 27 октября. Тогда в ЦСКА объяснили, что он взял паузу по личным причинам.

Баскетболист является воспитанником армейцев. Он выступал за петербургский и краснодарские клубы, но в 2015 году вернулся в ЦСКА. Вместе с «красно-синими» Курбанов трижды становился чемпионом Евролиги и семь раз - Единой лиги ВТБ.

Ранее полиция арестовала заслуженную артистку России Рамилю Искандер. Ее заподозрили в закладке 10 килограммов мефедрона в лесополосе в Московской области.

ЦСКА Баскетбол
18 января 2024, 07:28
Россиянка сенсационно обыграла восьмую ракетку мира на Australian Open
РИА «Новости»
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Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты. Саккари принимала участие на турнире в качестве сеяной под восьмым номером.

Для Аванесян, которая занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победа над соперницей из топ-10 стала первой в карьере.

В следующем раунде турнира россиянка сыграет против представительницы Украины Марты Костюк, которая в своей встрече второго круга оказалась сильнее Элизе Мертенс из Бельгии.

Ранее во второй круг Australian Open также пробился Андрей Рублев, который занимает пятое место в рейтинге АТР. Он обыграл бразильца теннисиста Тиаго Сейбот Уайлда в пятисетовом матче.

Теннис
18 января 2024, 07:10
ХК «Сибирь» наказали за превышение лимита игроков-иностранцев
Unsplash
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За нарушение регламента и превышение лимита легионеров хоккейный клуб «Сибирь» оштрафовали и аннулировали результаты некоторых матчей. Команде присудили четыре технических поражения, сообщила Континентальная хоккейная лига.

Нарушения обнаружили при проведении матчей чемпионата Фонбет КХЛ с клубами «Авангард», «Автомобилист» и двух с «Барысом». ХК «Сибирь» присудили четыре технических поражения и наложили денежный штраф. Команду признали виновной в нарушении требований регламента о лимите иностранных игроков в заявке на отдельно взятый матч.

Проверять легитимность участия игроков должна сама команда, напомнила пресс-служба. Автоматизированная система мониторинга в этом случае не сработала, нарушения выявили позднее. «Лишним» хоккеистом стал Федор Гордеев. Он имел российское гражданство, но являлся легионером и не мог выступать за сборную России. По информации КХЛ, администрация клуба знала о статусе своего игрока.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился в программу помощи НХЛ и приостановил выступления. Он объяснил, что захотел решить «свои проблемы».

Спортсмены Хоккей Сибирь

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