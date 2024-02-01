01 февраля 2024, 11:56

Валиевой сообщили о положительной допинг-пробе во время соревнований

РИА «Новости»
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Российской фигуристке Камиле Валиевой рассказали о положительной допинг-пробе прямо в день выступления с короткой программой на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщил The Times со ссылкой на источник.

«Валиеву уведомили о положительной допинг-пробе лишь 6 февраля 2022 года, а к тому времени программа фигурного катания на Олимпиаде уже шла полным ходом», - уточнили авторы материала.

Российская фигуристка выступила в командном турнире. Новость о положительном результате допинг-пробы не помешала ей хорошо выступить. В результате российские фигуристы в командном турнире взяли золото Олимпийских игр в Пекине. Но медаль у спортсменов отобрали после того, как спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Первое место в командном турнире отдали США, второе присвоили Японии. Бронзу оставили за Россией. Также Международный союз конькобежцев лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года. Первое место отдали ее коллеге по льду Анне Щербаковой.

США Спортсмены Золото Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
31 января 2024, 19:05
Тутберидзе заявила, что у нее нет вопросов к лишенной медалей Валиевой
РИА «Новости»
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации россиянки Камилы Валиевой сроком на четыре года, а также о лишении ее наград, полученных с 25 декабря 2021 года. Наставница заявила, что продолжит поддерживать фигуристку.

«К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одаренная спортсменка», - написала Тутберидзе в Instagram*.

Тренер усомнилась, что на слушаниях CAS хоть кто-то отстаивал интересы россиянки. Она подчеркнул, что хуже вынесенного вердикта «и быть не могло».

Валиева сдала допинг-пробу 25 декабря 2021 года, когда проходил чемпионат России по фигурному катанию. После окончания командного турнира на ОИ-2022, на котором золото досталось российским фигуристам, стало известно, что в пробе спортсменки присутствовал запрещенный препарат.

Накануне Международный союз конькобежцев сообщил, что Валиеву лишили золота чемпионата Европы 2022 года. Награду наивысшей пробы отдали Анне Щербаковой.

*Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Этери Тутберидзе Камила Валиева
31 января 2024, 17:24
Без России любые крупные турниры будут ущербны — Путин
РИА «Новости»
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Спорт великих достижений очень коммерциализирован, заявил президент Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе. По мнению главы государства, любые ограничения в этой сфере тождественны ограничениям прав человека, сообщило РИА «Новости».

«В WADA у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает», - заметил президент.

Путин подчеркнул, что Россия будет всячески поддерживать спорт и развивать свои площадки. Также глава государства выразил уверенность, что без российских атлетов любые турниры будут неполноценными.

«Без России крупные соревнования становятся ущербными», - указал Путин.

Несколько днями ранее CAS принял решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским спортсменам третье место по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине, отобрав выигранное золото.

Россия Владимир Путин
30 января 2024, 14:02
Олимпийский комитет России обжалует лишение Валиевой наград 2022 года
РИА «Новости»
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Дисквалификация отдельно взятого спортсмена не должна стать поводом для пересмотра результатов командных соревнований, поэтому Россия оспорит решение Международного союза конькобежцев по фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

Национальный комитет объявил, что непременно обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) и обжалует решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. <…> Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», - заявила пресс-служба.

ОКР указал на несоответствие последнего решения ISU его же правилам. Российская сторона напомнила, что ограничения в адрес одного спортсмена не могли стать поводом для пересмотра результатов командного турнира.

CAS признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года. ISU пересмотрел результаты командных соревнований Олимпиады-2022 - первое место заняли США, второе Япония и третье ОКР. В одиночном турнире спортсменку лишили четвертого места. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года победительницей среди женщин объявили Анну Щербакову.

Спортсмены Фигурное катание Камила Валиева
30 января 2024, 13:09
Для России они — олимпийские чемпионы. Песков — о решениях ISU по сборной РФ
РИА «Новости»
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Российские спортсмены останутся олимпийскими чемпионами для своей родной страны, несмотря на решения CAS и Международного союза конькобежцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что принятые в отношении атлетов меры в Кремле считают несправедливыми, сообщило РИА «Новости».

«Мы с вами по возвращению из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда», - подчеркнул Песков.

В Кремле, добавил он, не согласны с решением о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой и не принимают его. Вместе с тем, по словам Пескова, следует все равно продолжать работать со всеми спортивными структурами.

«Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Накануне, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Причиной назвали нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки на соревнованиях с 25 декабря 2021 года аннулировали.

За этим постановлением суда последовал шаг со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Он присудил российской команде третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на зимних ОИ в 2022 году.

Дмитрий Песков Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева

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