Валиевой сообщили о положительной допинг-пробе во время соревнований

«Валиеву уведомили о положительной допинг-пробе лишь 6 февраля 2022 года, а к тому времени программа фигурного катания на Олимпиаде уже шла полным ходом», - уточнили авторы материала.

Российская фигуристка выступила в командном турнире. Новость о положительном результате допинг-пробы не помешала ей хорошо выступить. В результате российские фигуристы в командном турнире взяли золото Олимпийских игр в Пекине. Но медаль у спортсменов отобрали после того, как спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Первое место в командном турнире отдали США, второе присвоили Японии. Бронзу оставили за Россией. Также Международный союз конькобежцев лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года. Первое место отдали ее коллеге по льду Анне Щербаковой.