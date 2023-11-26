Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве
Олимпийская чемпионка Камила Валиева одержала победу в командном турнире шестого этапа Гран-при России, прошедшего в Москве. В произвольной программе фигуристка набрала 144,95 балла и суммарно собрала 226,22, сообщило РИА «Новости».
Второе место заняла Вероника Яметова с 212,75 баллами, тройку призеров закрыла Софья Муравьева с 210,25 баллами. Шестой этап Гран-при завершится в воскресенье, 26 ноября.
Федерация фигурного катания на коньках России выразила поддержку в адрес Валиевой, занявшей четвертое место на этапе Гран-при страны в Казани. В ФФККР указали на стойкость и твердый характер спортсменки. Позже представители команды олимпийской чемпионки решили подать протест на результаты произвольной программы.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года после начала спецоперации на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.