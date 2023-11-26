Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве

Второе место заняла Вероника Яметова с 212,75 баллами, тройку призеров закрыла Софья Муравьева с 210,25 баллами. Шестой этап Гран-при завершится в воскресенье, 26 ноября.

Федерация фигурного катания на коньках России выразила поддержку в адрес Валиевой, занявшей четвертое место на этапе Гран-при страны в Казани. В ФФККР указали на стойкость и твердый характер спортсменки. Позже представители команды олимпийской чемпионки решили подать протест на результаты произвольной программы.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года после начала спецоперации на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.