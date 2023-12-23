23 декабря 2023, 23:48

Валиева призналась в проблемах с ростом и весом

РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о сложностях, с которыми столкнулась на чемпионате России в Челябинске. Она пожаловалась на трудности с ростом и весом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фигуристка отметила, что для нее это четвертый чемпионат в России и второй в Челябинске. Она сравнивала его со своим первым чемпионатом в Казани, отметив, что сейчас «это чуть меньше чем полшага вперед, но все же вперед».

«Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», - сказала Валиева.

По ее словам, в короткой программе у нее все было хорошо, поэтому главное двигаться в своем темпе и дальше, работать, а не унывать.

Спортсменка заняла третье место на чемпионате России в Челябинске. Первое досталось ученице Этери Тутберидзе - Аделии Петросян , а второе - ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях фотографии с чемпионата России. По словам девушки, в номере, где она поселилась, очень комфортно и даже есть джакузи.

Фигурное катание Россия Челябинск Камила Валиева
23 декабря 2023, 20:20
Петросян обошла Муравьеву и Валиеву на чемпионате России по фигурному катанию
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Фигуристка Аделия Петросян стала первой на чемпионате России, который проходит в Челябинске. После короткой и произвольной программ она обошла конкуренток, набрав 246,53 балла.

Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева стала второй (239,40 балла). Третье место досталось воспитаннице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой (237,99 балла).

Аделии Петросян 16 лет, она тренируется в группе Тутберидзе. Для фигуристки это первая золотая медаль чемпионата России. До этого девушка побеждала в финале Гран-при России сезона-2022/23.

В прошлом и текущем сезоне Петросян заявили в основном составе взрослой сборной России по фигурному катанию.

В октябре она стала второй после короткой программы на втором этапе Гран-при России , который проходил в Омске.

Фигурное катание
23 декабря 2023, 17:06
Футболист «Локомотива» Марадишвили перешел в «Пари НН» на правах аренды
РИА «Новости»
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили перешел в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом сообщили на сайте московского футбольного клуба.

«Аренда рассчитана до конца сезона-2023/2024», - уточнили в ФК.

Как написал в своем Telegram-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, Марадишвили будет играть в команде под пятым номером.

«Все будет на пятерку», - отметил он.

Константин Марадишвили - воспитанник ЦСКА. В 2019 году он играл за армейцев, в 2021-м перешел в «Локомотив». В период Премьер-лиги 23-летний футболист забил семь мячей и сделал три голевые передачи, одновременно играл в юношеских и молодежной сборных России.

Руководство клубов «Зенит» и «Локомотив» заинтересовалось переходом защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи. По данным сайта ASpor , трансферную стоимость футболиста оценили в 7,5 миллиона евро.

Спортсмены Футбол ФК Локомотив
23 декабря 2023, 14:09
Немецкая резня бензопилой. Вратаря Леманна оштрафовали за порчу гаража соседа
Global Look Press
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Окружной суд Штарнберг оштрафовал на 420 тысяч евро бывшего голкипера сборной Германии по футболу Йенса Леманна из-за повреждения гаража соседа. Об этом написала газета Bild.

В прошлом году Леманн поругался с соседом из-за построенного им гаража, который, по мнению футболиста, частично находится на его участке. После этого голкипер бензопилой распилил балку крыши гаража.

Прокуратура требовала для спортсмена условного тюремного заключения на 10 месяцев, а также выплаты штрафа в размере 216 тысяч евро. Судья окружного суда решил, что голкипер в этом деле не жертва, а нарушитель. Его обязали выплатить крупный штраф.

Ранее футболист клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил по лицу арбитра , показавшего ему желтую карточку. Вратаря «Енисея» Евгения Ставера удалили с поля в матче против «Химок» из-за стычки с мальчиком, подающим мяч.

Штрафы Германия Футбол
22 декабря 2023, 07:14
Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом»
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«Вашингтон Кэпиталз» в чужой площадке обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Автором победного гола столичного клуба в овертайме стал российский форвард Александр Овечкин, который прервал серию без голов в матчах НХЛ. Она насчитывала 14 матчей. Кроме того, на счету россиянина результативная передача.

Также Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который записал на свой счет 900 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. На первом месте по этому показателю канадец Уэйн Гретцки, который за карьеру отличился 1016 раз.

Всего в нынешнем сезоне заокеанской лиги Овечкин принял участие в 30 матчах, забросил шесть шайб и сделал 14 результативных передач.

В среду тремя звездами дня в НХЛ признали сразу троих российских хоккеистов.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин

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