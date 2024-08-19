19 августа 2024, 18:57

Валиева почистила профиль в соцсети от упоминания о победе на чемпионате Европы

РИА «Новости»
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Российская фигуристка Камила Валиева решила убрать из своего аккаунта в социальной сети Instagram* звание чемпионки Европы 2022 года. При этом в Telegram-канале спортсменки и на ее странице во «ВКонтакте» упоминания о медали остались.

В январе 2022 года Валиева обошла соперниц - Анну Щербакову и Александру Трусову, которые попали в тройку призеров. В профиле фигуристки в Instagram* раньше можно было увидеть упоминание о золотой медали чемпионата Европы.

В конце января этого года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Спортсменка сможет возобновить карьеру с 24 декабря следующего года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Фигурное катание Камила Валиева
19 августа 2024, 18:47
Сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании включили в сборную России
РИА «Новости»
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В предварительный расширенный список команды на матчи против Вьетнама и Таиланда вошли 38 игроков, включая пятерых вратарей. Окончательный перечень сформируют в конце августа, сообщил сайт Российского футбольного союза.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин решил не включать травмированных игроков - Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который пока без команды.

По словам Карпина, в ближайшем сборе, предположительно, будет новый нападающий - Герман Онугху.

В расширенную сборную вошли такие вратари, как Лунев («Динамо»), Максименко («Спартак»), Латышонок («Зенит»), Лантратов («Локомотив») и Сафонов («ПСЖ»).

Из защитников будут играть: Литвинов, Хлусевич (оба - «Спартак»), Дивеев, Круговой (оба - ЦСКА), Морозов, Сильянов (оба - «Локомотив»), Караваев и Горшков (оба - «Зенит»), Вахания, Лангович, Осипенко (все - «Ростов»), Солдатенков («Крыльев Советов»).

Полузащитники: Глебов («Ростов»), Карпукас, Баринов, Батраков, Самошников, Пиняев (все - «Локомотив»,), Кузяев («Гавр»), Пруцев, Зиньковский (оба - «Спартак»), Кривцов, Козлов (оба - «Краснодар»), Фомин («Динамо»), Бабкин («Крылья Советов»), Обляков (ЦСКА), Глушенков, Мостовой (оба - «Зенит»), Садулаев («Ахмат»).

Недавно вратарю сборной России Матвею Сафонову разбили бровь на тренировке ПСЖ. Его подруга Марина Кондратюк сообщила, что спортсмен чувствует себя хорошо.

Спортсмены Футбол Сборная России по футболу
18 августа 2024, 20:17
Перелом руки вывел игрока «Зенита» Глушенкова из чемпионата России
РИА «Новости»
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Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в матче против «Химок» в пятом туре чемпионата России сломал руку. Теперь спортсмену необходима операция, сообщила пресс-служба клуба.

Травму футболист получил во время первого тайма из-за попавшего мяча. Глушенкову наложили на руку лангет, но продолжить игру полузащитник не смог.

По результатам обследования врачи диагностировали у спортсмена перелом лучевой кости правой руки со смещением.

«В ближайшее время футболиста прооперируют. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно», - указали в пресс-службе клуба.

Матч между «Зенитом» и «Химками» закончился вничью со счетом 1:1.

В начале августа стало известно из перехода из «Сочи» в «Зенит» словенского защитника Вани Дркушича. Петербургский клуб подписал со спортсменом контракт сроком на пять лет. Сумма перехода составила шесть миллионов евро.

ФК Зенит Санкт-Петербург Спортсмены Футбол Россия
15 августа 2024, 07:16
«Реал» победил «Аталанту» и завоевал Суперкубок УЕФА
РИА «Новости»
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Испанский «Реал» победил итальянскую «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоялась в Варшаве и завершилась победой мадридцев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Вальверде и новичок команды, звездный француз Килиан Мбаппе.

«Реал» выступал в матче за Суперкубок в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Аталанта» - победителя Лиги Европы. Для «Реала» это был шестой Суперкубок в клубной истории, он опережает итальянский «Милан» и испанскую «Барселону», в активе которых по пять таких трофеев.

Капитан «сливочных» Дани Карвахаль стал первым игроком в истории, который сыграл в шести встречах за Суперкубок УЕФА и победил в пяти случаях.

Ранее за «Аталанту» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который в начале августа перешел в клуб MLS «Атланта».

Футбол
15 августа 2024, 01:36
Отца футболиста «Барселоны» ранили ножом на парковке в Испании
Freepik
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Отца полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, Мунира Назрауи, доставили с ножевыми ранениями в госпиталь города Бадалона. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщила газета La Vanguardia со ссылкой на полицию региона.

Неизвестные напали на отца спортсмена на автомобильной парковке в городе Матаро вечером в среду, 14 августа. Мужчине нанесли несколько ножевых ранений.

Назрауи доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Местная полиция ведет расследование происшествия. Правоохранители уже нашли несколько подозреваемых, а также допрашивают свидетелей.

Появилась информация, что на отца футболиста напали из-за другого конфликта с его участием, который произошел чуть ранее. Назрауи облили водой с балкона, когда он выгуливал собаку. Возник конфликт, который перерос в драку, но потом она в один момент прекратилась, а позже неизвестные снова напали на мужчину.

Ранее звезду сборной Испании Ямалья заподозрили в романе с российской моделью по имени Алиса.

Спортсмены Больницы Футбол Испания Поножовщины

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