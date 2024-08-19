Валиева почистила профиль в соцсети от упоминания о победе на чемпионате Европы

В январе 2022 года Валиева обошла соперниц - Анну Щербакову и Александру Трусову, которые попали в тройку призеров. В профиле фигуристки в Instagram* раньше можно было увидеть упоминание о золотой медали чемпионата Европы.

В конце января этого года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Спортсменка сможет возобновить карьеру с 24 декабря следующего года.

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