23 апреля 2024, 00:48

В WADA объяснили разницу между допинг-пробами Валиевой и пловцов из КНР

РИА «Новости»
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) объяснили разницу между допинг-кейсами российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов, у которых также в допинг-пробах обнаружили триметазидин. Почему Валиеву за это дисквалифицировали, а китайских спортсменов — нет, объяснил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель, сообщило РИА «Новости».

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация - 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», - объяснил он.

Кроме того, по словам Венцеля, в деле Валиевой не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнований.

Юрист также добавил, что первоначальную версию Валиевой о том, как препарат попал в ее организм, не поддержали эксперты и производители препарата. После этого спортсменка изменила версию, но опять же не представила доказательств. А в деле китайских пловцов, по словам Венцеля, у экспертов WADA не было поводов не поверить в случайное загрязнение проб.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года из-за триметазидина в допинг-пробе фигуристки.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) объяснили разницу между допинг-кейсами российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов, у которых также в допинг-пробах обнаружили триметазидин. Почему Валиеву за это дисквалифицировали, а китайских спортсменов - нет, объяснил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель, сообщило РИА «Новости».

Спортсмены Допинг WADA Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
22 апреля 2024, 11:47
Футболиста «Спартака» обманули на 900 тысяч рублей
Global Look Press
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Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Леон Классен стал жертвой мошенников, которые обманом выманили у него 900 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, 9 апреля злоумышленники связались с Классеном в мессенджере WhatsApp, представившись его знакомым. Они попросили спортсмена одолжить 400 тысяч рублей. Добродушный футболист не отказал в помощи и перевел деньги. Однако на следующий день ему снова написали от имени того же знакомого с просьбой занять уже 700 тысяч рублей, пообещав вернуть их через несколько дней.

У Классена на карте был установлен лимит, поэтому всю сумму он отправить не смог, но 500 тысяч все же перевел. Спустя пять дней, когда он встретился со своим знакомым и спросил у него, когда же тот вернет долг, товарищ ответил, что ничего не брал. Тогда-то и выяснилось, что деньги футболист отправил мошенникам.

Baza уточнила, что, по информации правоохранительных органов, все средства были переведены на карту, привязанную к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. При этом сам Классен заявил, что никакого Бориса не знает.

Ранее телеведущий Павел Любимцев стал жертвой мошенничества и лишился почти 300 тысяч рублей. С ним связался неизвестный и представился оператором компании сотовой связи.

Спортсмены Спартак Мошенничество
21 апреля 2024, 19:02
«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» с минимальным счетом
РИА «Новости»
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Петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Игра закончилась со счетом 1:0.

Единственный за всю игру гол забил футболист Клаудиньо. Полузащитник загнал мяч в ворота противника в первом тайме.

«Зенитовцы активно начали игру и с первых минут попытались забрать инициативу, и это получилось», - указали в пресс-службе.

Сине-бело-голубые набрали 50 очков и остались лидерами в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Оренбург» занял 26-ю строчку, на его счету 26 очков.

Следующий матч «Зенита» пройдет 24 апреля. Петербуржцы сразятся с «Рубином» на «Газпром Арене».

Ранее тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что этой весной команде удалось выполнить главную задачу - победить «Спартак». «Зенит» обыграл москвичей со счетом 2:1. Благодаря победе петербургская команда вышла в следующий этап РПЛ. Семак добавил, что у его команды практически не было «остроты» у ворот во время матча.

Спартак Российская Премьер-Лига Футбол Россия
21 апреля 2024, 09:13
Российская шахматистка сыграла вничью в предпоследнем туре турнира претенденток
Global Look Press
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в 13-м туре турнира претенденток в Торонто. Партия закончилась на 44-м ходу, россиянка играла черными.

До этого в партии того же тура другая россиянка - Александра Горячкина - черными фигурами также сыграла вничью с лидером соревнований китаянкой Тань Чжунъи. Обе представительницы России лишились шансов на победу в турнире претенденток.

Сейчас в таблице лидирует Чжунъи, у которой 8,5 очка, а на второй строке - ее соотечественница Лэй Тинцзе с результатом 7,5. Третье место у Хампи Конеру из Индии, а также у Лагно и Горячкиной - все заработали по 6,5 очка.

Турнир претендентов является заключительным этапом серии для определения мужчин и женщин, которые сыграют с действующими чемпионами мира - шахматистами Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее в России запустили MyChess - аналог американской шахматной платформы Chess.com. Она поможет объединить шахматистов из дружественных стран. Идея создании платформы появилась после того, как некоторые государства начали дискредитировать российских спортсменов.

Спортсмены Женщины Россия Мужчины
18 апреля 2024, 14:23
Криштиану Роналду опубликовал фото спасенной врачами дочери
Global Look Press
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Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился в социальных сетях редкой фотографией младшей дочери Беллы Эсмеральды в день ее рождения. Спортсмен публично поздравил ее с двухлетием.

«Поздравляю, моя любовь! Мы любим тебя», - подписал снимок футболист.

Роналду неоднократно благодарил врачей, которые помогли спасти его дочь при родах. Спортсмен и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидали появления на свет разнополых близнецов. Однако при родах выжила только девочка. Футболист признавался, что это было самое тяжелое время для его семьи.

У Роналду пятеро детей. Его первый ребенок родился благодаря двум мексиканским женщинам: одна предоставила яйцеклетку, а другая выносила малыша. В 2017 году у спортсмена родились двое близнецов: девочка Ева и мальчик Матео, и в том же году от него забеременела невеста Джорджина Родригес. У пары родилась дочь, которую назвали Аланой Мартиной. Они также воспитывают Беллу Эсмеральду, которую модель родила 18 апреля 2022 года.

Роналду уже сделал предложение своей возлюбленной, но свадьбу пара пока не сыграла. Нападающий «Аль-Наср» не любит обсуждать эту тему, но отмечает, что счастлив с Родригес.

Ранее футболист заявил, что не собирается завершать карьеру как минимум до 40 лет. Он добавил, что продолжать играть и тренироваться его мотивирует любовь фанатов.

Спортсмены Женщины Россия Мужчины

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