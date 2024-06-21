В УЕФА не смогли объяснить недопуск болельщиков с флагами России на игру Сербии и Словении

«Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», - уточнили представители УЕФА в комментарии агентству.

Матч Сербии и Словении прошел 20 июня в Мюнхене. На входе на стадион у четырех россиян попросили сдать флаги страны, пояснив, что они представляет сборную, которая не участвует в матче. Но болельщики не растерялись и прошли на стадион через другой вход, перевернув флаги - так их приняли за фанатов сербской команды.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В пресс-службе УЕФА заявляли, что болельщики с флагами России не смогут посетить матчи украинской сборной на Евро, также флаги России запретили для проноса в фан-зоны турнира в Германии, так как команда не участвует в соревновании.