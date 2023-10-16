«В России безопасней». Отец сбежавшего из «Шахтера» футболиста рассказал о планах сына

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Мужчина сказал, что пока не может назвать причину, по которой его сын сбежал из «Шахтера».

«Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней», - отметил Распутько-старший.

По словам собеседника агентства, вместо того, чтобы просить политического убежища, его сын, родившийся в Горловке, просто подаст документы на паспорт РФ. Футболист сделал бы то же самое на своей родине, в Донецке, обратил внимание мужчина.

В ближайшее время ждать 19-летнего полузащитника в какой-либо команде не стоит. Он очень устал от последних непростых месяцев в «Шахтере» и от планирования побега, пояснил отец.

«Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», - сообщил мужчина.

Распутько исчез из аэропорта в Бельгии после мачта с «Антверпеном». Футболист прошел регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, а после этого пропал. Игрок «Шахтера» отключил телефон и почистил соцсети. По данным источника ИА «Регнум», полузащитник сбежал в Россию через Турцию вместе с семьей.