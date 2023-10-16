«В России безопасней». Отец сбежавшего из «Шахтера» футболиста рассказал о планах сына
Игрок «Шахтера» и экс-футболист юношеской сборной Украины Александр Распутько не будет просить политического убежища в России, но в этой стране ему безопаснее. Об этом сообщил ИА «Регнум» отец полузащитника Юрий Распутько.
Мужчина сказал, что пока не может назвать причину, по которой его сын сбежал из «Шахтера».
«Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней», - отметил Распутько-старший.
По словам собеседника агентства, вместо того, чтобы просить политического убежища, его сын, родившийся в Горловке, просто подаст документы на паспорт РФ. Футболист сделал бы то же самое на своей родине, в Донецке, обратил внимание мужчина.
В ближайшее время ждать 19-летнего полузащитника в какой-либо команде не стоит. Он очень устал от последних непростых месяцев в «Шахтере» и от планирования побега, пояснил отец.
«Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», - сообщил мужчина.
Распутько исчез из аэропорта в Бельгии после мачта с «Антверпеном». Футболист прошел регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, а после этого пропал. Игрок «Шахтера» отключил телефон и почистил соцсети. По данным источника ИА «Регнум», полузащитник сбежал в Россию через Турцию вместе с семьей.