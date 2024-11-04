04 ноября 2024, 12:27

В Перу молния убила футболиста во время матча

РИА «Новости»
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Перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меса умер в возрасте 39 лет в результате удара молнии во время футбольного матча. Об этом сообщило издание La Capital.

ЧП произошло на матче между командами «Фамилия Чокка» и «Хувентуд Беллависта» в городе Уанкайо. Когда футболисты обеих команд покидали газон из-за начавшегося шторма, в траву рядом с Месой ударила молния. Кроме него, травмы получили еще семеро игроков, их отвезли в региональную клиническую больницу в Уанкайо.

Журналисты напомнили, что для региона это не первый случай, когда молния попала в футбольное поле. В 2014 году она ударила в игрока «Спорт Агила» Жоао Контрераса на игре с «Фуэрса Минера», ему удалось выжить.

Летом прошлого года в голкипера клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки попала молния. Юношу госпитализировали и ввели в искусственную кому. Как отметил тренер, ни грозы, ни дождя в тот момент не было.

Футбол
03 ноября 2024, 20:40
Роднина жестко ответила канадке на призыв ужесточить правила для российских фигуристов
РИА «Новости»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая предложила ужесточить правила для сменивших гражданство российских атлетов. Об этом сообщило издание «ВсеПроСпорт».

Дюамель утверждала, что российские фигуристы могут покидать страну и менять спортивное гражданство, но при этом они обязаны тренироваться только в тех странах, которые представляют. Роднина в ответ напомнила, что в той же Канаде проходят подготовку большое количество европейских фигуристов.

«Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах. А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет», - подчеркнула Роднина.

Бывшая спортсменка также высказалась об умственных способностях Дюамель. Она предположила, что девушка не уделяла должного внимания учебе, а только тренировалась.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Дюамель дурой. Так тона отреагировала на высказывания канадки в адрес россиянки Камилы Валиевой. Но это не первый случай, когда спортсменка критикует российских коллег, в 2023 году она обвинила их в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В ответ Тарасова назвала ее свиньей.

Спортсмены Фигурное катание Депутаты
31 октября 2024, 15:50
Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил
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Олимпийского чемпиона Александра Поветкина отстранили на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Поветкина отстранили с 21 октября 2024 года за нарушение, зафиксированное 25 октября 2014-го.

Представитель спортсмена Роман напомнил, что боксер закончил карьеру уже как два года. Он не выступает, и его не от чего отстранять.

Поветкин - двукратный чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. Весной этого года он стал заместителем губернатора Вологодской области. На посту замглавы региона Поветкин курирует молодежную политику, спорт и вопросы патриотизма.

Спортсмены Правила Бокс
31 октября 2024, 03:49
«Аталанта» использовала российский хит для анонса матча с «Монцей»
Global Look Press
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Футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч против «Монцы» в 10-м туре чемпионата Италии видеороликом с использованием хита российской группы «Дюна». На это обратило внимание РИА «Новости».

Встреча намечена на среду в Бергамо. Ролик опубликовали в официальном аккаунте «Аталаны» в TikTok. В видео использовали композицию «Дюны» «Привет с большого бодуна». Под музыку в ролике идут персонажи популярной компьютерной игры. В подписи под роликом сказано, что с таким настроением фанаты «Аталанты» идут на матч.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона 2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения прошла в Париже.

Италия Видео Футбол Музыка
30 октября 2024, 20:17
Глава МОК объяснил причины отстранения России от соревнований
Global Look Press
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Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановили из-за якобы нарушения Олимпийской хартии, заявил глава организации Томас Бах. По его словам, не принять такое решение было нельзя, сообщил ТАСС.

По мнению Баха, ни одна из конфликтующих в мире стран якобы не нарушает хартию так, как Россия.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. <…> И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», - заявил глава Международного олимпийского комитета.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предложила создать Лигу фигурного катания России. По мнению бывшей спортсменки, на турнир следует пригласить китайских фигуристов.

Санкции Россия Международный олимпийский комитет

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