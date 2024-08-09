09 августа 2024, 02:44

В перерыве баскетбольного матча на Играх в Париже показали «Лебединое озеро»

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В перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже зрителям показали фрагмент балета «Лебединое озеро». Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Чемп на Олимпиаде-2024».

На кадрах видно, как балерины выходят на поле и начинают танцевать под музыку российского композитора Петра Чайковского.

«Лебединое озеро - на Олимпиаде в Париже. Внезапно», - подписал пост автор канала.

Речь идет о матче 1/2 финала между сборными Сербии и США.

Ранее стало известно, что каноистке Анастасии Рыбачок запретили выступление на Олимпийских играх с надписью I am Ukrainian («Я украинка»). Организаторы соревнований посчитали такое поведение пропагандой и политической рекламой.

Компания - партнер каноистки тоже выразила недовольство произошедшим. В организации отметили, что дизайн лодки важен для всей команды. В итоге спортсменке пришлось закрасить часть фразы.

США Париж Видео Сербия Олимпиада в Париже — 2024
08 августа 2024, 03:24
Отобранные у россиян золотые медали вручили в Париже фигуристам США
Global Look Press
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МОК провел в Париже церемонию награждения сборных по фигурному катанию США и Японии. Им вручили медали командного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Российскую сборную на мероприятие не пригласили, сообщило РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет провел церемонию в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Американцы получили золото, сборной Японии вручили серебряные медали. Россиянам должны были вручить бронзовые медали, но на церемонию их не пригласили.

Российская сборная потребовала отменить мероприятие, фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов обратились в Спортивный арбитражный суд.

США Париж Суд Золото Япония Россия Международный олимпийский комитет Спортивный арбитражный суд Олимпийские игры в Пекине - 2022
07 августа 2024, 03:12
Пьяных польских судей Лиги чемпионов задержали за кражу дорожного знака
РИА «Новости»
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Полиция Польши задержала арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла за кражу дорожного знака. Судей отстранили от матча Лиги чемпионов киевским «Динамо» и шотландским клубом «Рейнджерс», сообщило издание TVP Sport.

В ночь на вторник троих мужчин, в том числе польских арбитров, задержала полиция с украденным дорожным знаком. В крови злоумышленников обнаружили повышенное содержание алкоголя, задержанных отправили в вытрезвитель.

Имена нарушителей уже вычеркнули из списка арбитров на сайте УЕФА. Польский футбольный союз пообещал провести расследование, контракты с Франковским и Мусялом могут быть расторгнуты. Дисциплинарный комитет также может наложить дополнительные санкции на проштрафившихся судей.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассматривает возможность подачи иска против ПСЖ. Об этом сообщила его мать и агент Файза Ламари.

Лига чемпионов УЕФА Алкоголь Футбол Кражи Польша Полиция
06 августа 2024, 14:55
Приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова
Global Look Press
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Судебные приставы наложили арест на имущество экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей. Это может быть связанно с его долгом перед ФНС в 302 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в собственности у непобежденного бойца семейный дом в Дагестане и автопарк из элитных иномарок.

Журналисты уточнили, что Нурмагомедов владеет: Ferrari California T стоимостью в 300 тысяч долларов, Mercedes-Benz AMG GT S за 161 тысячу долларов, Mercedes-Benz S-Class - 122 тысячи долларов, BMW седьмой серии, цена которой превышает 100 тысяч долларов, Toyota Land Cruiser за 85 тысяч долларов и Toyota Tacoma стоимостью в 44 тысячи долларов.

В июле ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC из-за задолженности в 297 миллионов рублей. Налоговая служба также заблокировала счета троюродному брату Нурмагомедова Умару. Кроме того, у одного родственника спортсмена ликвидировали ИП.

Долги Хабиб Нурмагомедов Налоги Аресты
06 августа 2024, 03:11
Израильтянка пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
Global Look Press
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Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже из-за ужина, организованного МОК. Об этом написало издание Ynetnews.

Горбенко показала девятый результат в квалификации и стала первой запасной на финал. После снятия с соревнований австралийки израильтянка должна была войти в восьмерку финалистов, но Горбенко узнала об этом за 25 минут до старта. В это время она направлялась на ужин, устроенный Международным олимпийским комитетом. Израильская делегация выразила разочарование сложившейся ситуацией.

Двадцатилетняя Горбенко - серебряный призер чемпионата мира и двукратная победительница мирового первенства на короткой воде.

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Она победила в заплыве на 800 метром вольным стилем.

Израиль Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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