В перерыве баскетбольного матча на Играх в Париже показали «Лебединое озеро»
В перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже зрителям показали фрагмент балета «Лебединое озеро». Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Чемп на Олимпиаде-2024».
На кадрах видно, как балерины выходят на поле и начинают танцевать под музыку российского композитора Петра Чайковского.
«Лебединое озеро - на Олимпиаде в Париже. Внезапно», - подписал пост автор канала.
Речь идет о матче 1/2 финала между сборными Сербии и США.
Ранее стало известно, что каноистке Анастасии Рыбачок запретили выступление на Олимпийских играх с надписью I am Ukrainian («Я украинка»). Организаторы соревнований посчитали такое поведение пропагандой и политической рекламой.
Компания - партнер каноистки тоже выразила недовольство произошедшим. В организации отметили, что дизайн лодки важен для всей команды. В итоге спортсменке пришлось закрасить часть фразы.