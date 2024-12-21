21 декабря 2024, 20:26

В Кремле оценили допуск российских спортсменов к соревнованиям

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Национальные федерации должны продолжать работать над возвращением российских спортсменов на международные состязания. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не все так гладко. Большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций - продолжать дальше работать», - сказал он.

Песков отметил, что состав спортсменов, которые могут участвовать в международных соревнованиях, сильно ограничен. Также он уточнил, что замены невозможны.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил Россию и Белоруссию к квалификационным соревнованиям на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Спортсмены должны будут выступать только в нейтральном статусе.

Решение ISU относится к соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Заявку нужно подать до 28 февраля.

Кремль Спортсмены Белоруссия Дмитрий Песков
21 декабря 2024, 17:03
Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аделия Петросян второй раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию. На соревновании, проходящем в Омске, 17-летняя спортсменка показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах и выиграла с результатом 262,92 балла.

Серебро досталось Дарье Садковой (234,69 балла), третий результат - у Алины Горбачевой (223,92). Фигуристки, занявшие первые два места, представляют школу Этери Тутберидзе.

Накануне Международный союз конькобежцев объявил, что допустит до квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане российских и белорусских фигуристов, шорт-трекистов и представителей конькобежного спорта, но в нейтральном статусе, без права на пресс-конференции и комментарии для СМИ.

Ранее Петросян рассказала, чем займется по окончании карьеры. Она заявила, что не хочет идти в журналистику, поскольку у нее проблемы с дикцией.

Фигурное катание Россия Этери Тутберидзе
20 декабря 2024, 13:22
Российских конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 года открыли для российских и белорусских спортсменов, выступающих в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Такое решение вынес Международный союз конькобежцев (ISU), сообщила пресс-служба организации.

Россияне выступят в нейтральном статусе в одиночных или парных разрядах. До командных турниров российскую сборную на Олимпийских играх не допустят. Кроме того, национальные спортивные федерации должны представить по одному участнику или паре в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Заявки ISU ожидает до 28 февраля.

Также в организации отметили, что проверят каждого из представленных спортсменов, чтобы не допустить к международным соревнованиям тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию или связан с военными или силовыми службами.

На Олимпийских играх спортсмены выступят под флагом ISU. Им запретят давать комментарии СМИ и участвовать в пресс-конференциях.

В середине декабря президент Всемирной тяжелоатлетической федерации Мохаммед Джалуд объявил о запуске работы по возвращению российских спортсменов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года. Условия участия россиян в международных соревнованиях он пообещал назвать позднее.

Спортсмены Фигурное катание Россия
12 декабря 2024, 08:39
Заставили молчать после победы. Пловцу Лифинцеву не позволили дать интервью на ЧМ-2024
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ведущий чемпионата мира не стал брать традиционное интервью у выигравшего золотую медаль первенство. В этом году им стал российский пловец Мирон Лифинцев. Спортсмен показал лучший результат на дистанции 100 метров на спине.

Чемпионат на короткой воде проходил в Будапеште. По итогам соревнований ведущий берет у победителей интервью, но в этот традицию проигнорировали, так как победителем стал пловец из России, сообщил «Матч ТВ».

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) прокомментировали ситуацию, заявив, что российским спортсменам по-прежнему запрещено общаться с представителями прессы.

Российских и белорусских участников допустили до чемпионата в нейтральном статусе, поэтому им нельзя проходить через микст‑зону, а также участвовать в медиаактивностях во время соревнований.

Ранее россиянам закрыли доступ к покупке билетов на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Система отказывает в регистрации владельцам российских и казахстанских номеров.

Венгрия Спортсмены Интервью
11 декабря 2024, 20:55
Шесть стран и три континента. Как пройдет ЧМ по футболу в 2030 году
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил шесть стран организаторами чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В списке оказались Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.

На проведение турнира по совместным заявкам претендовали Уругвай, Аргентина, Парагвай, Саудовская Аравия, Греция, Египет, Марокко, Испания и Португалия.

Две последних страны подавали заявку вместе с Украиной, но потом ее сменило Марокко. Саудиты тоже отказались от планов на проведение ЧМ: СМИ писали, что страна сомневалась в успешной конкуренции с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

В середине ноября стало известно, что Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки на чемпионат мира 2026 года. Из него следует, что сборная России не примет участие в соревнованиях. Незадолго до этого команда поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов.

Спортсмены Футбол Сборная России по футболу

Новости по теме