В Кремле оценили допуск российских спортсменов к соревнованиям

Читайте нас в:

«Не все так гладко. Большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций - продолжать дальше работать», - сказал он.

Песков отметил, что состав спортсменов, которые могут участвовать в международных соревнованиях, сильно ограничен. Также он уточнил, что замены невозможны.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил Россию и Белоруссию к квалификационным соревнованиям на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Спортсмены должны будут выступать только в нейтральном статусе.

Решение ISU относится к соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Заявку нужно подать до 28 февраля.