29 июля 2024, 19:08

В Госдуме ответили на заявление Губерниева о «неспортивной России»

РИА «Новости»
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В России необходимо заниматься развитием внутренних спортивных соревнований.  Об этом в беседе с Lenta.ru заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Так депутат отреагировала на заявление комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия перестала быть спортивной страной.

«Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию», - пояснила она.

Журова также призвала начать создавать в России лиги по фигурному катанию и художественной гимнастике, уровень выступлений на которых будет гораздо выше, чем на чемпионатах мира.

Накануне Губерниев в одном из постов в своем Telegram-канале назвал Россию «совсем неспортивной страной». По его мнению, жителям предстоит многое изменить и измениться самим.

Спортсмены Фигурное катание Госдума РФ Россия
29 июля 2024, 16:35
Бразильскую пловчиху отчислили из сборной за самовольный уход из олимпийской деревни
Global Look Press
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Бразильская пловчиха Ана Каролина Виейра покинула Олимпийские игры 2024 года в Париже за нарушение спортивной дисциплины. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии (COB).

В организации отметили, что Виейра вместе с другим пловцом, Габриэлем Сантосом, в пятницу покинула территорию олимпийской деревни в Париже без разрешения главы делегации.

Спортсменам сделали выговор, но Ана Каролина в агрессивной и неуважительной форме оспорила решение руководства, за что была исключена из состава делегации. В комитете подчеркнули, что она немедленно отправляется обратно в Бразилию.

Летние Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Спортсмены из России выступают на них без национальной символики и в нейтральном статусе.

Ранее британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 16:28
«Сказала о нас все». Мэр Парижа высказалась о скандальной церемонии открытия ОИ
Global Look Press
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Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что осталась довольной прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр в столице Франции. Ее слова привело издание France Bleu.

Несмотря на восторг Идальго, нельзя отрицать того факта, что представление возмутило миллионы поклонников спорта по всему мира.

В частности, вопросы возникли к пародии на картину «Тайная вечеря» с участием трансвеститов. Позднее в организационном комитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия, но указали на одобрение программы со стороны Международного олимпийского комитета.

«Гений церемонии заключался в том, чтобы придать много эмоций, юмора и сил, а также привлечь всех на этот борт. Не только жителей Парижа, но и весь остальной мир. Многие мне сказали, что церемония прошла по-французски, просто великолепно. Она сказала о нас все», - заявила Идальго.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 11:40
«Ты тут не нужен». Губерниева попросили не возвращаться в Россию
РИА «Новости»
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Подписчики призвали спортивного комментатора Дмитрия Губерниева не возвращаться в Россию. Скандал произошел после одного из постов журналиста в его Telegram-канале.

Накануне комментатор назвал Россию «совсем неспортивной страной», отметив, что «всякую фигню обсуждаем, а спорт - нет». Также он добавил, что жителям предстоит еще многое изменить и измениться самим.

Один из подписчиков призвал журналиста не возвращаться в Россию, заявив, что тот тут «не нужен».

«Идиот, я в Вологде», - ответил ему на это Губерниев.

В ответ подписчик рекомендовал уехать в Париж и забрать с собой комментатора биатлона Дмитрия Занина.

Однако часть подписчиков согласилась с Губерниевым.

«Вместо псевдопатриотизма и борьбы с инакомыслящими лучше занимайтесь спортом», - заметил сторонник комментатора.

В марте журналист поддержал Аллу Пугачеву после ее перепалки со Стасом Михайловым.

Россия Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 09:02
«Боб — ловец шапочек». Мужчина в пестрых плавках стал звездой женского заплыва на ОИ
РИА «Новости»
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Мужчина в ярких плавках стал звездой в СМИ и социальных сетях после того, как прыгнул в бассейн на Олимпийских играх в Париже. Он нырнул в воду, чтобы достать шапочку одной из участниц соревнований.

Во время предварительного женского заплыва в воскресенье на дистанции 100 метров брассом представительница США Эмма Уэббер потеряла в бассейне свою шапочку. После заплыва к воде подошел мужчина в пестрых плавках, которого трибуны встретили восторженным свистом.

После этого он прыгнул в воду и достал головной убор со дна. Выйдя из бассейна, он победоносно вскинул руку с шапочкой вверх. Зрители в ответ начали еще громче аплодировать «герою момента». Комментаторы Игр назвали неизвестного мужчину «Боб - ловец шапочек». При этом судьба шапочки пока остается неизвестной.

Уэббер заняла 23-е место в квалификационных заплывах и не прошла в полуфинал соревнований. Турнир по плаванию на Олимпиаде проходит с 27 июля по 4 августа.

Спортсмены Мужчины Олимпиада в Париже — 2024

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