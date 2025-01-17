В Бразилии 16-летний футболист отбил грудью пенальти и умер

Эдсон Лопес Гама участвовал в тренировке команды «Гремио» в штате Амазонас. Во время пенальти мяч попал ему в область между грудиной и диафрагмой. От боли парень упал на землю. Очевидцы усадили его в автомобиль и 11 часов везли по сельским дорогам в больницу муниципалитета Мауэс. За это время состояние футболиста ухудшилось, в пункте назначения он скончался.

«Нам жаль, что тебя не стало, но ты ушел, делая то, что тебе больше всего нравилось - играл в футбол», - заявил его брат.

Точную причину смерти покажет экспертиза. Известно, что до последней тренировки Гама не имел заболеваний сердца.

Похожий случай произошел год назад в Воронежской области на встрече хоккейного клуба «Бобров». Внезапно 17-летний спортсмен упал на лед и умер.