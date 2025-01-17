17 января 2025, 00:28

В Бразилии 16-летний футболист отбил грудью пенальти и умер

РИА «Новости»
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Вратарь любительской футбольной команды в Бразилии умер в возрасте 16 лет после того, как грудью отбил мяч и полдня добирался до больницы. Об этом сообщил сайт Marca.

Эдсон Лопес Гама участвовал в тренировке команды «Гремио» в штате Амазонас. Во время пенальти мяч попал ему в область между грудиной и диафрагмой. От боли парень упал на землю. Очевидцы усадили его в автомобиль и 11 часов везли по сельским дорогам в больницу муниципалитета Мауэс. За это время состояние футболиста ухудшилось, в пункте назначения он скончался.

«Нам жаль, что тебя не стало, но ты ушел, делая то, что тебе больше всего нравилось - играл в футбол», - заявил его брат.

Точную причину смерти покажет экспертиза. Известно, что до последней тренировки Гама не имел заболеваний сердца.

Похожий случай произошел год назад в Воронежской области на встрече хоккейного клуба «Бобров». Внезапно 17-летний спортсмен упал на лед и умер.

Спортсмены Футбол Медицина
16 января 2025, 14:29
«Не удалось вытащить». Умер трехкратный призер Олимпийских игр
РИА «Новости»
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Умер трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков. Об этом в Telegram-канале сообщила олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская.

Новость о кончине 58-летнего спортсмена подтвердил его брат. С прошлого года Волков боролся с онкологическим заболеванием.

«Хочу сказать от себя лично огромное спасибо всем тем, кто помогал. Знаю, что многие. Особенно благодарна борцам. Михаил Мамиашвили, с которым Волков выступал в одной команде на Играх в Сеуле, откликнулся сразу», - отметила Вайцеховская.

Отпевание олимпийского призера состоится в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Москве в ночь на 19 января.

Дмитрий Волков выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. На Играх 1992 года она взял серебро.

В Москве ранее умер хоккеист Алексей Зайцев , создавший любительскую команду «Сталкер».

Спортсмены Болезни
15 января 2025, 22:24
«Необразованная бабуля». Губерниев жестко высказался в адрес Вяльбе
РИА «Новости»
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее слова в адрес лыжницы, пожаловавшейся на условия проживания в гостинице перед этапом Кубка РФ в Казани. Спортивный журналист опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По мнению Вяльбе, слова спортсменки Анастасии Кулешовой о плохих номерах не соответствуют действительности. Глава ФЛГР посоветовала ей найти хорошую гостиницу в своем родном городе Сарове.

Губерниев напомнил Вяльбе, что Саров является наукоградом, где расположен федеральный ядерный центр.

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров - легендарный наукоград. В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый», - написал спортивный журналист.

В конце ноября Вяльбе нелестно высказалась об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая сейчас живет в Испании. В ответ на это Губерниев заявил, что глава ФЛГР окончательно «слетела с катушек».

Спортсмены Казань Россия
14 января 2025, 11:01
Теннисист Медведев сломал ракетку, проиграв мяч на Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракетку во время матча первого круга Australian Open. Поводом для этого стал проигранный мяч.

Ранее стало известно, что Анна Калинская снялась с турнира Australian Open. Россиянка не сыграла ни одного матча и приняла решение не выходить на корт из-за давней травмы. На встрече с Кимберли Биррелл ее заменит немка Ева Лис.

Медведев выступает против представителя Таиланда Касидита Самрея, который является 418-й ракеткой мира. В третьем сете он уступил сопернику со счетом 3:6.

Проиграв мяч на подаче Самрея, россиянин подошел к сетке и начал наносить по ней удары ракеткой. Спортивный инвентарь сломался. Также Медведев разбил камеру, расположенную на сетке.

Четвертый сет российский спортсмен выиграл. Сейчас идет решающий.

Теннис Даниил Медведев
13 января 2025, 22:09
Фигуристка Трусова впервые станет матерью
РИА «Новости»
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Фигуристка Александра Трусова отказалась от выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

По данным издания, Трусова ждет ребенка от двукратного победителя финала Кубка России Макара Игнатова. Сама фигуристка пока официальных комментариев о беременности не давала.

Также стало известно, что Трусова не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Сейчас фигуристка соблюдает рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе, поэтому во время отборочного тура она не сможет показать необходимые физические кондиции Федерации фигурного катания на коньках России.

В сентябре Трусова рассказала о бракосочетании с Игнатовым.

Отношения фигуристов длились полгода, потом они решили пойти в загс. Также скорую свадьбу спортсменка объясняла тем, что хочет, как можно больше времени проводить со своим мужем.

Фигурное катание Дети Беременность Свадьбы Александра Трусова

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