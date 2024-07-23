«В бешенстве». Кремлев раскрыл, чем IBA отличается от МОК

МОК исключил IBA из списка признанных, что вызвало ответную реакцию Кремлева.

«„Мы исключаем“. Откуда они исключают, интересно, где мы были включены?» - отметил глава ассоциации.

Он напомнил, что президента IBA выбирают страны национальной федерации, а главу СОК выбирают члены, не Олимпийские комитеты. Кремлев назвал это «частным клубом» и «преступной группой».

Кремлев отметил, что бокс будет проходить на Олимпиаде в Париже, и в 2028 году также, ассоциация сделала призовой фонд для спортсменов. Для боксеров это отборочный тур на право выступать на Чемпионате мира, отметил глава IBA и добавил, что все победители получат призовые деньги.

«Конечно, они (МОК - прим. ред.) от этого в бешенстве. Мы от них отличаемся. Наша задача создавать условия, созидать и все, что зарабатывает Международная ассоциация, чтобы деньги принадлежали спортсменам», - заявил Кремлев.

МОК же только зарабатывает на спортсменах, отметил глава ассоциации бокса. Кремлев подчеркнул, что IBA всегда будет отстаивать права атлетов.