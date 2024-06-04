В баскетбольном матче на ПМЭФ сыграют звезда биатлона и легенда балета

Юрлова-Перхт завершила спортивную карьеру весной 2024 года. В 2015-м она стала чемпионкой в индивидуальной гонке на чемпионате мира, получив последнюю для российских биатлонисток золотую медаль на подобных соревнованиях.

Спортсменка регулярно бывает на матчах БК «Зенит», который в сезоне-2023/2024 завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, а теперь и сама выйдет на паркет домашней для «сине-бело-голубых» арены.

Непосредственное отношение к спорту имеет и живая легенда российского балета Юрий Смекалов: долгие годы он сотрудничает со знаменитым тренером по фигурному катанию Алексеем Мишиным. Смекалов ставил хореографию для знаковых программ двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и других российских фигуристов.

Участвовать в Кубке также будут известные политики, бизнесмены, спортсмены, артисты и общественные деятели. За команду Санкт-Петербурга по традиции выступит председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев. В состав команды Москвы войдут участники ПМЭФ.

Матч-противостояние двух столиц состоится 7 июня в КСК «Арене». Игра начнется в 18:30. Его соорганизаторы - спортивная платформа фонда «Росконгресс» - «РК-Спорт», баскетбольный клуб «Зенит» и «Профсоюзный спортивный клуб».

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В Форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Оператором Игр выступит спортивная платформа фонда «Росконгресс» - «РК-Спорт». Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте Спортивных игр.