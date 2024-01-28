28 января 2024, 20:01

«Устал физически». Медведев объяснил поражение в финале Australian Open

РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не смог победить в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) из-за усталости. Слова  спортсмена привела «Газета.ru».

Перед финальным состязанием теннисист был измотан пятисетовым полуфиналом против немецкого игрока Александра Зверева.

«Я немного устал физически, но, как и в каждом матче до этого, мои соперники не смогли этим воспользоваться, а Янник (Синнер - прим. ред.) смог», - поделился россиянин.

Он подчеркнул, что пять сетов для организма - это безумие.

В финале Australian Open Медведев проиграл итальянцу Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Поединок длился три часа и 44 минуты. Россиянин выиграл два первых сета, но затем проиграл три партии.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер накануне заявил об уязвимости Медведева , так как тот провел слишком времени на корте в отличие от Синнера. Он назвал итальянского теннисиста фаворитом финала.

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не смог победить в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open - 2024) из-за усталости. Слова спортсмена привела «Газета.ru».

Спортсмены Австралия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 15:37
Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии
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Россиянин Даниил Медведев не смог стать чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Синнер одержал победу со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте три часа и 44 минуты. Итальянец играл в финале турнира Большого шлема впервые.

При этом первый сет финального матча Медведев выиграл , дважды взяв подачу соперника. Встреча теннисистов прошла на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Медведев в пятый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема, третий раз - на Australian Open.

Ранее экс-первая ракетка мира Джон Макинрой отмечал, что Медведев - гениальный стратег. Однако физически ему будет непросто справиться с Синнером. Борис Беккер назвал фаворитом финала Australian Open итальянца.

Даниил Медведев - третья ракетка мира. Андрей Рублев назвал его одним из лучших теннисистов.

Спортсмены Австралия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 13:16
Медведев выиграл первый сет финального матча Australian Open
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Россиянин Даниил Медведев выиграл в первом сете финального матча Australian Open с итальянцем Янником Синнером. Теннисисты провели на корте 37 минут.

Россиянин смог дважды взять подачу соперника и выиграл сет со счетом 6:3. Медведев сделал шесть, у Синнера два. Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

При этом бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указывал на преимущество Синнера над Медведевым. Он указал, что россиянину будет физически непросто с итальянцем. Но Медведева спортсмен признал гениальным стратегом.

Ранее Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open , обыграв в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Теннисист победил соперника в пяти сетах, матч длился около 4,5 часа.

Спортсмены Россия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 12:34
Экс-теннисист Макинрой оценил шансы россиянина Медведева в финале Australian Open
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Бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указал на преимущество итальянского спортсмена Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч состоится 28 января, напомнило издание Tennis365.

Макинрой назвал Медведева гениальным стратегом после игры в полуфинале.

«Даниил провел три пятисетовых матча, а Синнер на турнире проиграл только один сет. Было бы замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, но ему, должно быть, физически непросто», - заявил он.

Медведев замыкает тройку лидеров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисист в 2022 году выиграл US Open.

Ранее россиянин Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Он уточнил, что гордится своим выбором.

Спортсмены Теннис
28 января 2024, 11:46
Хави объяснил свое решение уйти из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави решил покинуть должность в конце текущего сезона. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня я не буду работать в качестве главного тренера „Барселоны“», - отметил Хави.

Он рассказал, что уже провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой по этому вопросу. Тренер высказал мнение, что «Барселоне» требуются изменения, благодаря которым игроки станут «свободнее и спокойнее». Хави также пообещал «выкладываться на все 100» до конца сезона.

По информации журналиста Фабрицио Романо, наставник клуба хочет побыть со своей семьей. Об этом репортер написал в соцсети X. Хави признался корреспонденту, что сильно устал и что такое случалось с каждым тренером «Барселоны».

«В конечном итоге ты уходишь, потому что продолжать не стоит. <…> Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу быть с ними», - объяснил Хави.

Ранее «Жирона» впервые смогла обыграть «Барселону» в матче Ла Лиги. Сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 4:2.

Спортсмены Футбол Барселона

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