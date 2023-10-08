Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

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Поединок состоялся в ночь на 8 октября в Сан-Диего. Российский боец смешанных единоборств одержал победу в главном событии 300-го турнира организации по итогам пяти раундов. Он защитил титул чемпиона Bellator в легкой весовой категории и вышел в финал Гран-при промоушена.

На счету 25-летнего Нурмагомедова уже 18 побед в 18 профессиональных поединках и уже вторая успешная защита титула Bellator. Как отметил сайт kp.ru , 38-летнему Бренту Примусу еще до боя практически не давали шансов на победу, его соперник был очевидным фаворитом. При этом Примус - бывший чемпион Bellator, который, правда, лишился титула всего за полгода. На его счету 12 побед и четыре поражения.

СМИ отметили также, что в начале титульного боя Нурмагомедов в основном действовал «очень осмотрительно» и начал наносить «серьезные удары» лишь в третьем раунде.