14 июля 2024, 11:27

Уругвайцы обыграли канадцев в матче за третье место на Кубке Америки

Global Look Press
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Сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки по футболу. Встреча завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались уругвайцы - 4:3.

Сборная Уругвая выиграла бронзу Кубка Америки. Голами отличились Родриго Бентанкур и Луис Суарес.

Ранее сборная Англии выиграла обыграла сборную Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1. В финале англичане сыграют с испанцами. Матч пройдет 14 июля.

Канада Футбол
14 июля 2024, 10:26
«Зенит» обыграл «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась в Волгограде и завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме у «бело-голубых» отличились Родригао, Вендел и лучший ассистент прошлого сезона Российской премьер-лиги Максим Глушенков. Он перешел в петербургскую команду в конце июня из «Локомотива».

Никита Кривцов во втором тайме сократил отрыв в счете, но уже через три минуты Глушенков оформил дубль. Федоров Смолов забил гол на 70-й минуте. Он вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо».

«Зенит» стал обладателем Суперкубка пятый раз подряд.

Экс-футболист Максим Деменко ранее прокомментировал желание «Зенита» купить нападающего «Спартака» Александра Соболева. Таким образом петербуржцы хотят ослабить москвичей.

ФК Зенит Краснодар Футбол
13 июля 2024, 16:59
США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Global Look Press
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Соединенные Штаты могут потерять право на проведение турниров из-за расследования дела китайских пловцов. Такое предупреждение опубликовали на официальном сайте Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

В документе сказано, что международные спортивные Федерации могут усомниться в безопасности проведения турниров в Америке из-за начатых разбирательств по допинг-скандалу, связанному с 23 китайскими пловцами.

Позиция США вынуждает не доверять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и спортивным правилам, а также заставляет задуматься о личной безопасности спортсменов.

Ранее главный юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что у фигуристки Камилы Валиевой в допинг-пробах выявили больше триметазидина , чем у китайских пловцов. По этой причине россиянку дисквалифицировали, а спортсменов из КНР - нет.

США Спортсмены Допинг Китай
13 июля 2024, 13:58
Джокович выбесил зрителей Уимблдона жестом после победного матча
Global Look Press
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович вновь разозлил публику — теперь победой в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом сообщил «Чемпионата».

Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович вновь разозлил публику - теперь победой в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом сообщил «Чемпионата».

Авторы статьи уточнили, что Джокович выиграл в полуфинале и продемонстрировал свой фирменный прием - «сыграл» на воображаемой скрипке. Зрителям жест не понравился.

Теннисист пояснил, что его своеобразное празднование посвящено дочери, которая уже шесть месяцев занимается игрой на этом музыкальном инструменте.

Весной в Риме Новаку Джоковичу после выхода в третий круг турнира АТР серии «Мастерс» попали бутылкой по голове. Кто-то из зрителей запустил емкость, когда спортсмен раздавал автографы.

Спортсмены Сербия Теннис
13 июля 2024, 02:26
Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по боксу версии WBA
РИА «Новости»
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Россиянин Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он победил китайца Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове.

Гаджимагомедов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде в 12-раундовом титульном поединке. Россиянин сумел воспользоваться ошибками в защите китайского боксера и наносил много точных ударов. Чжан Чжаосинь оставался на ногах, хоть и терял силы.

В четвертом раунде судья остановил поединок, так как китаец пропустил очень много ударов. На счету россиянина уже четыре победы, три из них нокаутом, и ни одного поражения. На ринге Гаджимагомедов с декабря 2021 года, ему 27 лет.

В начале июня российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с ливийцем Маликом Зинадом и защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO. За свою карьеру Бивол одержал 23 победы и ни одного поражения.

Спортсмены Бокс Россия Китай

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