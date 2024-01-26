Упавшую на соревнованиях юную фигуристку выписали из больницы

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо», - передали слова фигуристки в фанатском сообществе в мессенджере.

Спортсменка также удивилась тому, сколько людей ее поддержали, и передала всем сочувствующим слова благодарности.

В среду, 24 января, на всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) ее партнер Мартин Бреславский не удержал Симонову во время поддержки, из-за чего она упала и ударилась головой о лед. Несмотря на это, спортсменка нашла силы продолжить выступление, а после ее увезли в больницу.

Ранее фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела бы сняться в будущем в кино. По ее словам, ей уже предлагали некоторые роли.