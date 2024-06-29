29 июня 2024, 00:53

«Унизительные условия». Российские дзюдоисты не поедут на Олимпиаду в Париже

Pxhere
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Российские дзюдоисты, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, не выступят на Олимпиаде в Париже, сообщил президент Федерации дзюдо Сергей Соловейчик. Его слова привел «Матч ТВ».

МОК допустил до участия в Играх четырех спортсменов из 17. В список вошли Элис Старцева, Валерий Ендовицкий, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

«В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия», - подчеркнул Соловейчик.

Ранее стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпийских играх российских тхэквондистов. В комитете никак не объяснили такое решение.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
28 июня 2024, 09:35
Сборной Грузии по футболу пообещали 10 млн евро за победу над Испанией
Global Look Press
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Футболистам сборной Грузии передадут 10 миллионов евро в случае победы над спортсменами из Испании. С таким заявлением выступил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщил Первый канал национального телевидения.

Недавно он поздравил национальную команду с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. За прорыв политик подарил спортсменам 10 миллионов евро.

Также он обещал подарить сборной такую же сумму за победу в следующем матче. Авторы материала уточнили, что Иванишвили является самым богатым человеком в Грузии. Согласно Forbes, его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.

Накануне стало известно о победе Грузии в матче последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024 против Португалии. Встреча закончилась со счетом 2:0. Сборная Грузии стала дебютантом на Евро-2024. Как заметил писатель Платон Беседин в колонке 360.ru, футболисты не показали чего-то выдающегося.

Евро Грузия Футбол Испания
27 июня 2024, 23:03
Стало известно, кого из российских теннисистов допустили до Олимпиады
Freepik
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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским теннисистам участвовать в Играх-2024 в Париже. Список допущенных к состязаниям спортсменов организация опубликовала на официальном сайте.

В перечне оказались восемь теннисистов, среди них есть Андрей Рублев и Даниил Медведев. Также известно, что в стрельбе, гребле и современном пятиборье российских спортсменов на Играх не будет.

При этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублев не будет участвовать в Олимпийских играх в Париже. По его словам, он «играет все подряд» и организму спортсмена нужно восстановиться. Также на Играх не будет теннисистов Карена Хачанова и Людмилы Самсоновой.

Спортсмены Париж Дмитрий Медведев Теннис
27 июня 2024, 22:34
Бывший баскетболист Хряпа скончался на 46-м году жизни
Freepik
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Бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале команды «Автодор» из Саратова.

Причину смерти спортсмена не раскрыли. Хряпа играл на «Автодор» с 1995 по 2001 год. Его признавали лучшим молодым игроком европейской лиги в сезоне 1998/99. Клуб выразил глубокие соболезнования близким баскетболиста.

Известно, что мужчина был старшим братом чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в российской сборной по баскетболу Виктора Хряпы. Николай играл за «Урал-Грейт» из Перми и казанский УНИКС. Вместе с последним спортсмен получил Кубок чемпионов FIBA.

Спортсмены Баскетбол Россия
27 июня 2024, 11:28
Умер российский игрок НХЛ Сергей Березин
РИА «Новости»
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Сыгравший семь сезонов в НХЛ российский хоккеист Сергей Березин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Игрок скончался в среду, 26 июня. Причина смерти не уточняется.

Сергей Березин родился 5 ноября 1971 года в подмосковном Воскресенске. Начал заниматься хоккеем в семь лет. В первой половине 90-х играл за воскресенский «Химик», позже уехал в Германию, а оттуда перебрался в НХЛ. Спортсмен выступал за сборную России, в том числе на Олимпийских играх 1994 года и на Кубке мира 1996-го. Он вошел в историю сборной, став автором первого хет-трика в матче против команды Швейцарии.

В НХЛ форвард набрал 286 очков в 502 матчах регулярного сезона с «Мейпл Лифс», «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго», «Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он также заработал 30 очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Березин ушел из НХЛ после сезона 2002/03.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия Воскресенск

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