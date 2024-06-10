10 июня 2024, 14:07

Умер тренер нескольких титулованных фигуристов Фрэнк Кэрролл

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Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет. Ассоциация фигурного катания США объявила об этом на своей странице в Facebook*.

«Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», - сообщила пресс-служба.

Ассоциация назвала Кэрролла легендарным тренером и выразила соболезнования. Близкие тренера, по информации пресс-службы, попросили вместо цветов потратить деньги на взносы в его мемориальный фонд, который поддержит американских фигуристов.

Кэррол в разное время тренировал таких именитых спортсменов, как олимпийский чемпион 2010 года Эван Лайсачек, пятикратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады Мишель Кван и бронзовый призер Игр в Сочи Денис Тен.

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США Спортсмены Фигурное катание
09 июня 2024, 20:46
Названы самые дорогие футболисты России
РИА «Новости»
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Рейтинг самых дорогих российских футболистов возглавили полузащитник «Монако» Александр Головин, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

Рыночная стоимость Головина составила 30 миллионов евро. Стоимость Сафонова - 20 миллионов евро, она увеличилась на два миллиона, Захаряна - 18 миллионов евро.

Полузащитник «Монако» занял в топе первую строчку. Второе место - у голкипера «Краснодара», третье - у футболиста «Реал Сосьедад».

По данным Telegram-канала Baza, футболисту Матвею Сафонову запретили выезжать из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Поэтому его переход во французский футбольный клуб ПСЖ может сорваться.

Сейчас Сафонов находится в Минске, где сборная России сыграет с командой из Белоруссии.

Футбол Россия
09 июня 2024, 19:08
Умер гроссмейстер Сергей Бешуков
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Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом», - отметили в некрологе.

Шахматист скончался 8 июня после тяжелой продолжительной болезни.

Бешуков носил звание международного гроссмейстера с 1994 года. Он был победителем и призером российских и международных турниров, организатором Международной шахматной федерации (FIDE), с 2018 года - арбитром FIDE и спортивным судьей всероссийской категории по шахматам.

Также Бешуков занимал пост президента Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация».

Болезни Россия
09 июня 2024, 07:09
Шатаут Бобровского помог «Флориде» начать финал Кубка Стэнли с победы
РИА «Новости»
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Клуб «Флорида Пантерз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счетом 3:0(1:0, 1:0, 1:0).

У хозяев льда голами отметились Картер Верхаге, Эван Родригес, и Ээту Луостаринен.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил все 32 броска и оформил шатаут, ставший для него третьим в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Для 35-летнего вратаря эта победа стала 42-й в карьере в матчах Кубка Стэнли.

Также россиянина признали первой звездой завершившейся встречи.

В серии до четырех побед счет стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч состоится в ночь на 11 июня в Санрайзе.

Ранее российский голеадор «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда.

НХЛ Флорида
08 июня 2024, 15:25
Плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России установили в Париже
РИА «Новости»
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На одной из улиц Парижа появился официальный рекламный плакат предстоящих Олимпийских игр с изображением российской спортсменки Елены Исинбаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, для фотографии дизайнеры использовали фотографию Исинбаевой с Олимпийских игр-2008, когда россиянка выиграла золотую медаль.

Автором плаката стала компания Iceberg, материалы презентовали еще в мае 2020 года по заказу департамента Сен-Сен-Дени в рамках проекта «Олимпийские игры в Сен-Сен-Дени». Также этот плакат можно обнаружить на официальном сайте компании в презентации работ к Олимпийским играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в индивидуальном нейтральном статусе без гимна, флага и любой национальной символики. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет

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