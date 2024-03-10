Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дураков

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Его назвали легендой среди спортсменов и лучшим игроком XX века, уход из жизни которого стал огромной потерей для российского спорта.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича», - отметили в пресс-службе организации.

Ранее на 79-м году жизни скончался бывший главный тренер футбольного ЦСКА Артур Жорже. Португальский экс-наставник команды умер в Лиссабоне из-за болезни.