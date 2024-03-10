10 марта 2024, 15:11

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дураков

РИА «Новости»
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Девятикратный чемпион СССР и семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков умер в Екатеринбурге. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Его назвали легендой среди спортсменов и лучшим игроком XX века, уход из жизни которого стал огромной потерей для российского спорта.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича», - отметили в пресс-службе организации.

Ранее на 79-м году жизни скончался бывший главный тренер футбольного ЦСКА Артур Жорже. Португальский экс-наставник команды умер в Лиссабоне из-за болезни.

Спортсмены Хоккей Россия Екатеринбург
10 марта 2024, 13:09
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго»
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голевой передачей отметился российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Встреча, состоявшаяся в столице Соединенных Штатов, закончилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Майкл Сгарбосса, Хендрикс Лапьер, Сонни Милано и Том Уилсон. У «Чикаго» отличился Тайлер Джонсон.

Овечкин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в которых суммарно набрал шесть очков. Российский форвард провел свой 1406-й матч в НХЛ и занял по этому показателю 41-е место. На один матч больше провел легенда «Вашингтона» Дэйл Хантер.

Несколько дней назад «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».

Встреча закончилась со счетом 6:0.

НХЛ Хоккей Вашингтон Александр Овечкин
10 марта 2024, 09:38
«Хочу жесткий бой». Петр Ян победил китайца и прервал серию поражений в UFC
РИА «Новости»
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Российский боец Петр Ян победил китайца Сун Ядуна на турнире UFC 299 в Майами и тем самым прервал серию из трех поражений. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Бой в легчайшем весе прошел со счетом 29:28, 29:28, 29:28. Рефери единогласно присудили победу россиянину. Спортсмен выходил на бой с флагом России.

В последний раз российский боец побеждал в 2021 году. Сейчас в списке экс-чемпиона UFC числятся 17 побед и пять поражений. После боя Ян рассказал, что он намеревается открыть сезон реваншей в UFC.

«Год я не дрался, рад, что стою здесь. Я вернулся и хочу жесткий бой с сильным соперником. Не важно, кто это будет. Сезон реваншей открыт», - признался россиянин.

Сун Ядун за свою карьеру проигрывал восемь раз. Китайский спортсмен выигрывал 21 поединок, один бой с его участием признали несостоявшимся.

Ранее российский боец Мовсар Евлоев одолел в поединке UFC 297 в Торонто британца Арнольда Аллена. Бой проходил в полулегкой весовой категории, он продлился три раунда.

США Спортсмены UFC Россия Китай
09 марта 2024, 15:43
Вяльбе устроили разнос за слова о пострадавших лыжницах в Сочи
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе продемонстрировала свою глупость в комментариях о ситуации с пострадавшими лыжницами в Сочи. Об этом заявил спортивный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что ей нельзя было поручать руководство сборной.

«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», - хлестко отметил Уткин.

Ранее глава ФЛГР жестко высказалась о лыжницах , участвовавших в гонке в рамках спартакиады в Сочи. По ее словам, спортсменки не обладали необходимым профессиональным уровнем для прохождения трассы.

Во время спортивного мероприятия из-за снежной бури произошел массовый завал спортсменок. В результате ЧП травмы получили 17 лыжниц. Вяльбе рассказала «360», что любой спортсмен иногда сталкивается с риском получить травму.

Спортсмены Скандалы Сочи Россия
09 марта 2024, 14:24
Тренер «Краснодара» ответил на критику комментатора в свой адрес
РИА «Новости»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на критику комментатора Константина Генича в свой адрес. Слова специалиста привело издание «Чемпионат».

«Краснодар» 8 марта проиграл «Ростову» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1. Генич написал в своем Telegram-канале , что «быки» не будут бороться за чемпионство, пока не начнут играть от себя, а не подстраиваться под соперника.

«На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» - заявил Ивич.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» располагается на первом месте с 39 очками. Подопечных Ивича может обогнать «Зенит», если обыграет екатеринбургский «Урал». У петербуржцев сейчас 37 баллов.

Руководство Российской премьер-лиги ранее решило перенести матчи 21-го тура, который изначально запланировали на середину марта. На какую именно дату назначат соревнования, пока неизвестно.

Краснодар Российская Премьер-Лига Футбол

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