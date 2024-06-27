Умер российский игрок НХЛ Сергей Березин

Игрок скончался в среду, 26 июня. Причина смерти не уточняется.

Сергей Березин родился 5 ноября 1971 года в подмосковном Воскресенске. Начал заниматься хоккеем в семь лет. В первой половине 90-х играл за воскресенский «Химик», позже уехал в Германию, а оттуда перебрался в НХЛ. Спортсмен выступал за сборную России, в том числе на Олимпийских играх 1994 года и на Кубке мира 1996-го. Он вошел в историю сборной, став автором первого хет-трика в матче против команды Швейцарии.

В НХЛ форвард набрал 286 очков в 502 матчах регулярного сезона с «Мейпл Лифс», «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго», «Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он также заработал 30 очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Березин ушел из НХЛ после сезона 2002/03.