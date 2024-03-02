02 марта 2024, 23:09

Умер российский дзюдоист Занкишиев

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Российский дзюдоист Казбек Занкишиев скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком, занимался дзюдо с 12 лет. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо», - отметили в некрологе Причины смерти Занкишиев не сообщались. В федерации отметили, что у российского тяжеловеса за плечами было много наград с турниров самого высокого ранга.

В 2018 году Казбек Занкишиев завоевал бронзовую медаль в чемпионате мира в Баку в командном первенстве. До этого он стал бронзовым призером на чемпионате Европы в 2017 в Варшаве в весовой категории до 100 килограммов.

Также в его копилке наград есть золотая медаль, завоеванная на первенстве России 2015 года. Дзюдоист представлял клуб «Динамо» из Тюмени в тяжелой весовой категории.

Спортсмены Награды Россия
02 марта 2024, 07:28
Гол Овечкина привел «Вашингтон» к победе над «Филадельфией»
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и прервал четырехматчевую серию без заброшенных шайб, для него он стал уже 17-м в текущем сезоне.

Всего на счету Овечкина 839 голов в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на втором месте в истории лиги по этому показателю. На первом месте легендарный канадец Уэйн Гретцки, который отличился 895 раз, отставание россиянина составляет 55 шайб.

Овечкин отмечал, что не хочет продолжать активную спортивную карьеру до 50 лет. Хоккеист не исключил завершение выступлений после истечения контракта с «Вашингтоном» в сезоне-2025/26.

Ранее россиянин стал героем новостей, когда выругался в адрес судьи в матче НХЛ с «Оттавой».

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
01 марта 2024, 19:07
Рублева сняли с турнира в Дубае за мат в сторону судьи
Global Look Press
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Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативной лексики в адрес судьи. Словесная перепалка произошла в ходе полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Дубае, сообщил «Чемпионат».

Причиной стал мат в сторону линейного судьи после окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победу в матче присудили сопернику Рублева. Судья остановил встречу при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

В финале казахстанский теннисист встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

Российский теннисист Даниил Медведев не стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он уступил победу итальянцу Яннику Синнеру. Медведев в пятый раз в своей карьере проиграл в финале турнира «Большого шлема». Рублев ранее назвал его одним из лучших теннисистов.

Казахстан Теннис Дубай
01 марта 2024, 16:14
Футболиста Промеса арестовали за побег с места аварии в ОАЭ
Global Look Press
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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали за неоплаченные штрафы и побег с места аварии в ОАЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы статьи уточнили, что между Нидерландами и ОАЭ сейчас действует соглашение об экстрадиции. По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама, Квинси Промеса объявили в международный розыск.

По данным Telegram-канала Shot, спортсмена могут посадить на три года в тюрьму в ОАЭ за то, что он скрылся с места аварии. Суд по делу футболиста должен состояться 4 марта. Ему также грозит экстрадиция в Нидерланды.

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда собиралась обратно в Россию. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Сейчас с ним находятся два сотрудника команды.

В середине февраля спортсмена обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Ранее адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с «360», что Россия не будет вмешиваться в историю с задержанием футболиста.

Задержания Спартак ОАЭ
01 марта 2024, 14:41
«Спартак» не сможет освободить задержанного футболиста Промеса
РИА «Новости»
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Руководство «Спартака» не сможет помочь в освобождении задержанному футболисту Квинси Промесу. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Футболиста «Спартака» не выпустили из ОАЭ , где он находился на сборах с командой. Добровинский сообщил, что причина задержания руководству клуба неизвестна.

«Мы не знаем, за что Промес был задержан, в его биографии может быть все, что угодно», - отметил он.

Более того, по словам адвоката, «Спартак» в данном случае совершенно бессилен, поскольку Промес не является гражданином России.

Правозащитник предположил, что футболиста могли задержать по инициативе арабских пограничников, знающие о его проблемах с законом.

«Думаю, в Эмиратах знают о приговоре Квинси и задержали его на границе до выяснения обстоятельств у голландцев. Предполагаю, что в Нидерланды послали некую депешу с требованием прояснить ситуацию - нужен он им или нет», - прокомментировал Добровинский.

Если в течение 48 часов Амстердам не предоставит необходимые данные, то Промес сможет спокойно вылететь из Эмиратов.

Жена бывшего владельца клуба Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в связи с задержанием футболиста.

Адвокаты Спартак Футбол Россия Нидерланды

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