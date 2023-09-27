Умер первый президент футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко

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Виктор Мурашко в разные годы был начальником команды, а затем стал первым президентом клуба. При нем ЦСКА стали чемпионами СССР и обладателями Кубка СССР.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича», - написали коллеги Мурашко по команде.

О причинах его кончины информации нет.

Прощание с тренером пройдет 29 сентября в 12:00. Церемонию проведут в соборе Всемилостивого Спаса Скорбя на Новослободской улице в Москве.