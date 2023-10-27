Умер известный российский биатлонист, знаменосец Игр-1968 Виктор Маматов

«Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким. <…> После завершения карьеры Виктор Маматов успешно работал тренером и чиновником. Многое сделал для развития и популяризации биатлона в стране», - заявили в организации.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в Белово Западно-Сибирского края, будущей Кемеровской области. После службы в армии начал выступать на крупных соревнованиях, в 1966 году в возрасте 29 лет впервые принял участие в международных турнирах. Он шесть раз занимал призовые места чемпионатов мира по биатлону, из них четырежды - первые. Спортсмен победил на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Биатлонист выступил знаменосцем на открытии Игр-1968.