09 июня 2024, 19:08

Умер гроссмейстер Сергей Бешуков

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Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом», - отметили в некрологе.

Шахматист скончался 8 июня после тяжелой продолжительной болезни.

Бешуков носил звание международного гроссмейстера с 1994 года. Он был победителем и призером российских и международных турниров, организатором Международной шахматной федерации (FIDE), с 2018 года - арбитром FIDE и спортивным судьей всероссийской категории по шахматам.

Также Бешуков занимал пост президента Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация».

Болезни Россия
09 июня 2024, 07:09
Шатаут Бобровского помог «Флориде» начать финал Кубка Стэнли с победы
РИА «Новости»
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Клуб «Флорида Пантерз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счетом 3:0(1:0, 1:0, 1:0).

У хозяев льда голами отметились Картер Верхаге, Эван Родригес, и Ээту Луостаринен.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил все 32 броска и оформил шатаут, ставший для него третьим в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Для 35-летнего вратаря эта победа стала 42-й в карьере в матчах Кубка Стэнли.

Также россиянина признали первой звездой завершившейся встречи.

В серии до четырех побед счет стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч состоится в ночь на 11 июня в Санрайзе.

Ранее российский голеадор «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда.

НХЛ Флорида
08 июня 2024, 15:25
Плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России установили в Париже
РИА «Новости»
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На одной из улиц Парижа появился официальный рекламный плакат предстоящих Олимпийских игр с изображением российской спортсменки Елены Исинбаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, для фотографии дизайнеры использовали фотографию Исинбаевой с Олимпийских игр-2008, когда россиянка выиграла золотую медаль.

Автором плаката стала компания Iceberg, материалы презентовали еще в мае 2020 года по заказу департамента Сен-Сен-Дени в рамках проекта «Олимпийские игры в Сен-Сен-Дени». Также этот плакат можно обнаружить на официальном сайте компании в презентации работ к Олимпийским играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в индивидуальном нейтральном статусе без гимна, флага и любой национальной символики. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет
08 июня 2024, 12:53
Большинство обвинений против Дворковича сочли необоснованными в FIDE
РИА «Новости»
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Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации назвала необоснованными большую часть обвинений против президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Ранее стало известно, что Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР). Саму ФШР на два года лишили членства в FIDE после жалобы Федерации шахмат Украины в связи с деятельностью в Крыму, Херсонской области, ЛНР и ДНР.

«FIDE признает решение первой инстанции дисциплинарной комиссии по вопросу обвинений FIDE Аркадия Дворковича и ФШР. Мы воздержимся от комментариев, пока дело не рассмотрит апелляционный суд», - заявили в пресс-службе.

После начала специальной операции FIDE запретила россиянам принимать участие во всех командных соревнованиях под своей эгидой.

Россия
07 июня 2024, 23:39
Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
РИА «Новости»
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Вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову действительно запрещен выезд из России. Об этом сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей жены голкипера изданию «Спорт-экспресс».

«Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны», - заявил Шилов.

При этом юрист не стал подтверждать или опровергать информацию по размеру задолженности Сафонова бывшей супруге.

Ранее стало известно, что переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва, из-за того что футболисту запретили покидать Россию. По сообщению Telegram-канал Baza, голкипер задолжал бывшей супруги алименты на сумму 60 миллионов рублей. По словам Максима Шилова, Сафонов предпринимает «все возможные и невозможные действия», чтобы не выплачивать долг.

Долги Запреты Футбол Россия

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