Умер гроссмейстер Сергей Бешуков

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом», - отметили в некрологе.

Шахматист скончался 8 июня после тяжелой продолжительной болезни.

Бешуков носил звание международного гроссмейстера с 1994 года. Он был победителем и призером российских и международных турниров, организатором Международной шахматной федерации (FIDE), с 2018 года - арбитром FIDE и спортивным судьей всероссийской категории по шахматам.

Также Бешуков занимал пост президента Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация».