Умер гроссмейстер Сергей Бешуков
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.
«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом», - отметили в некрологе.
Шахматист скончался 8 июня после тяжелой продолжительной болезни.
Бешуков носил звание международного гроссмейстера с 1994 года. Он был победителем и призером российских и международных турниров, организатором Международной шахматной федерации (FIDE), с 2018 года - арбитром FIDE и спортивным судьей всероссийской категории по шахматам.
Также Бешуков занимал пост президента Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация».