22 февраля 2024, 17:30

Умер бывший главный тренер ЦСКА Жорже

РИА «Новости»
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Бывший главный тренер московского клуба ЦСКА португалец Артур Жорже умер на 79-м году жизни. Об этом сообщило издание Record.

По данным СМИ, Жорже скончался в Лиссабоне после продолжительной болезни.

«Он умер спокойно, в окружении своих близких», - написали журналисты со ссылкой на семью покойного.

Артур Жорже возглавлял ЦСКА с 2003 по 2004 годы. Под руководством специалиста спортсмены завоевали Суперкубок России-2004, одержав победу над «Спартаком» в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 3:1.

Португалец также руководил клубами «Порту», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен». Жорже стал первым португальским специалистом, который завоевал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1986/1987 у руля «Порту».

Несколько дней назад стало известно о смерти немецкого футболиста Андреаса Бреме. Он становился чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии.

ЦСКА Спортсмены Болезни
22 февраля 2024, 00:25
Аршавин попросил Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA
РИА «Новости»
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Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой разработать российский футбольный симулятор, в котором отечественные футболисты будут играть за национальную сборную. Видео с диалогом главы государства и спортсмена опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут ребята наши играть за свою национальную сборную, за команды премьер-лиги, за сборную региона, потому что в иностранных аналогах такого нет. <…> Это сохранило бы интерес к футболу, ребята сейчас много в компьютер играют», - сказал Аршавин.

В своей приветственной речи на церемонии открытия первых «Игр будущего» глава государства сказал, что российские спортсмены являются одними из самых сильных в мире. Он назвал Россию одной из ведущих держав планеты. Также Путин заявил, что «Игры будущего» - это масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий.

Спортсмены Футбол Россия Владимир Путин «Игры будущего»
21 февраля 2024, 23:07
Вопрос участия нейтральных спортсменов в Олимпиаде рассмотрят после слов Путина
РИА «Новости»
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Олимпийский комитет России (ОКР) проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх после предложения президента Владимира Путина. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Российский лидер отметил, что в вопросе участия спортсменов в соревнованиях в Париже нужно руководствоваться их интересами. Если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то Минспорта и ОКР должны принять «взвешенное решение».

«Он (Путин - прим. ред.) сказал, если быть точным, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся», - подчеркнул Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее сообщил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Поздняков заявил, что ОКР не сможет оказать финансовую поддержку атлетам, которые решат выступать в нейтральном статусе.

Спортсмены Россия Владимир Путин Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Париже — 2024
21 февраля 2024, 20:48
Николай Харитонов посетил матч с участием команды КПРФ по мини-футболу
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Кандидат в президенты России Николай Харитонов и председатель КПРФ Геннадий Зюганов посетили тренировку и матч с участием партийной команды по мини-футболу. Об этом сообщили на сайте политического объединения.

В спортивном мероприятии поучаствовали первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин и члены президиума.

Команда КПРФ-2 является гордостью политического объединения. Молодежный клуб - пятикратный чемпион России по мини-футболу в Высшей лиге. Тренер команды - чемпион Европы 1999 года в составе сборной России Михаил Маркин.

«Поддержали наших ребят из команды КПРФ-2», - написал Афонин в своем Telegram-канале.

Члены избирательных комиссий во всех регионах страны готовятся к президентским выборам. Их обеспечили канцелярскими товарами и бейджиками. Голосование состоится с 15 по 17 марта.

Россия КПРФ Выборы президента — 2024
21 февраля 2024, 20:35
Путин дал старт «Играм будущего» в Казани
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», церемония открытия которого состоялась в Казани 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, эти состязания будут свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

«Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт», - подчеркнул президент.

Также он заявил, что соревнования - это дар России мировой спортивной семье.

«Игры будущего» - масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий, объединяющее классические и цифровые виды спорта.

Турнир состоится в Казани в период с 21 февраля по 3 марта. Он включает 21 инновационную дисциплину, которые построены на концепции «фиджитал» (physical digital) и сочетают физическую культуру и киберспорт (VR-/AR-технологию). В соревнованиях примут участие более 270 команд и около 2000 спортсменов из более чем 100 стран.

Ранее сообщалось, что Путин положительно отреагировал на идею своего казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева провести следующие «Игры будущего» в Казахстане.

Казань Россия Владимир Путин «Игры будущего»

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