Умер бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков

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«Вчера на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков», - написали в посте.

Как напомнили в пресс-службе, за ЦСКА спортсмен выступал с 1980 по 1985 год. Всего он провел 115 матчей. Футбольный клуб выразил глубокие соболезнования семье и родственникам Булгакова.

«Прощание пройдет завтра в Смоленске в 10:00 по адресу: улица Багратиона, 25», - уточнили в пресс-службе.

Булгаков играл не только в ЦСКА. Он выходил на поле вместе с футболистами «Кристалла» и «Искры» из Смоленска, а также «Крыльев Советов» и «Балтики». Тренерская карьера Булгакова началась в 2001 году. Сначала под его руководством выступал «Оазис» из города Ярцево, а позже он тренировал спортсменов из «Кристалла».