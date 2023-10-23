Украинский клуб «Шахтер» разорвал контракт с бежавшим футболистом

«В связи с невозвратом в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту „Шахтер“ расторг соглашение с футболистом Александром Распутько», - указали в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии, который состоялся в первых числах октября. Форму 19-летнего игрока нашли в аэропорту, на связь он перестал выходить. По последним данным, спортсмен уже попросил у России политическое убежище.

Александр Распутько ранее вел переговоры со своим клубом о новом контракте на пять лет. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями. После этого его включили в заявку для участия в игре с «Антверпеном».