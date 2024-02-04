Украинский боксер Усик по-русски пожелал своему сопернику Фьюри восстановления
Украинский боксер Александр Усик по-русски обратился к своему противнику британцу Тайсону Фьюри и пожелал ему скорейшего выздоровления. Слова спортсмена прозвучали в эфире The MMA Hour.
«Я хочу пожелать Фьюри, чтобы он побыстрее восстановился. И чтобы все хорошо было», - сказал Усик.
Тайсон Фьюри получил сильное рассечение во время спарринга. Из-за этого поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли с 18 февраля на 18 мая. Бой состоится в Саудовской Аравии.
В сентябре 2023 года стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Изначально планировалось, что поединок состоится в декабре 2023 года или в январе 2024-го.
В августе Александр Усик одержал победу в поединке с британским боксером Даниэлем Дюбуа и защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.