Украинский боксер Усик по-русски пожелал своему сопернику Фьюри восстановления

«Я хочу пожелать Фьюри, чтобы он побыстрее восстановился. И чтобы все хорошо было», - сказал Усик.

Тайсон Фьюри получил сильное рассечение во время спарринга. Из-за этого поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли с 18 февраля на 18 мая. Бой состоится в Саудовской Аравии.

В сентябре 2023 года стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Изначально планировалось, что поединок состоится в декабре 2023 года или в январе 2024-го.

В августе Александр Усик одержал победу в поединке с британским боксером Даниэлем Дюбуа и защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.