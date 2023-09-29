Украинский боксер Усик и британец Фьюри подписали контракт на бой

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Согласно договору, боксерский поединок должен состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024-го.

Ранее Фьюри ответил отказом на предложение драться с Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии, который запланировали на декабрь. Изначально встреча боксеров должна была состояться 29 апреля, однако они не смогли договориться насчет гонораров.

В августе украинский боксер одержал победу над спортсменом из Великобритании Даниэлем Дюбуа. Позже промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен заявил о намерении подать апелляцию на результаты боя.

На счету Усика 21 победа в 21 профессиональном поединке. Он является чемпионом по версиям WBA, IBF и WBO.