Украинские игроки отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов по мини-футболу

Перед началом матча Лиги чемпионов 25 октября спортсмены с Украины проигнорировали россиянина во время рукопожатия. При этом футболисты португальского клуба, которые шли за Соколовым, в ответ отказались подавать руки украинским игрокам.

После окончания встречи тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел своих игроков в раздевалку без рукопожатий с соперниками. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело по факту случившегося.

В сентябре 2023 года Украинская ассоциация футбола призвала членов УЕФА бойкотировать соревнования с участием команд из России. В стране заявили, что украинские игроки не станут соревноваться в таких турнирах.

До этого исполком УЕФА рекомендовал руководству организации допустить российские сборные из игроков не старше 17 лет к международным турнирам. Спортсмены при этом должны выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна.