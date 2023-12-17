Украинская теннисистка отказалась от матча с 16-летней россиянкой
Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от встречи с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Об этом сообщил французский журнал Le Dauphine Libere.
Костюк должна была заменить хорватку Донну Векич, получившую травму. Представляющая Украину 22-летняя спортсменка отказалась от игры из-за «геополитической ситуации».
«В чрезвычайной ситуации организаторы мобилизовали свою сеть игроков, чтобы найти решение, но безуспешно, поскольку сроки были чрезвычайно сжаты», - указали в издании.
В итоге противником 16-летней Андреевой на турнире стал француз Янис Газуани-Дюран.
Ранее теннисистка с Украины Леся Цуренко заявила , что женская теннисная ассоциация (WTA) не до конца прояснила нейтральный статус для российских спортсменов. По ее словам, украинское теннисное сообщество уже почти два года противостоит организации, которая перестала спрашивать игроков о событиях на Украине.