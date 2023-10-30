Украинская легкоатлетка рассказала о письме от россиянки Ласицкене

Болельщикам начислят кешбэк за оплату билетов на матчи КХЛ по карте «Мир»

Поклонники хоккея смогут выгодно приобрести билеты на матчи Континентальной хоккейной лиги благодаря акции, которую запустила платежная система «Мир». Болельщики получат кешбэк 10% за каждую вторую покупку билетов на матчи КХЛ по карте «Мир».

Для участия в акции нужно предварительно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!», а затем оплатить ею билет онлайн. Кешбэк вернут при покупке на сайтах клубов КХЛ, а также через «Яндекс Афишу», «Чемпионат» или «Кассир.ру». В сумме за один календарный месяц участник акции может получить обратно на карту до 1000 рублей.

Приобрести билеты с кешбэком можно, например, на встречу «Спартака» и ЦСКА, которая состоится в столичном ДС «Мегаспорт» 2 ноября. Начало игры - в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне болельщики сэкономили свыше 25 миллионов рублей при оплате билетов на игры Континентальной хоккейной лиги по карте «Мир», отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы Наталья Пейсахович. Организаторы акции решили поддержать поклонников хоккея выгодными предложениями и в новом сезоне.

«Кроме того, мы подготовили много масштабных активностей в рамках чемпионата, чтобы каждый болельщик смог прочувствовать свою причастность к любимому виду спорта», - рассказала Наталья Пейсахович.

Активности от платежной системы «Мир» пройдут в разных регионах и городах страны, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Челябинске, Омске и Владивостоке. На аренах болельщики получат возможность пообщаться с ведущими лидерами мнений из хоккейной индустрии. Любители хоккея также смогут поучаствовать в розыгрышах призов и выиграть билеты на матчи, кастомизированные джерси и атрибутику команд с автографами игроков.

Кроме того, каждому болельщику доступна свежая информация о чемпионате в Telegram-боте «Мир КХЛ». В чате поклонников хоккея ждут эксклюзивный контент от блогеров, конкурсы, главные новости из мира КХЛ и многое другое.

Акция от платежной системы «Мир» продлится до 29 апреля 2024 года. Полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно купить билеты с кешбэком, и другие детали доступны на сайте privetmir.ru.