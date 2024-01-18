Украинка Ястремская не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Открытом чемпионате Австралии. Их встреча завершилась в пользу украинки со счетом 6:3, 6:2.
После окончания матча Ястремская подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками. В следующем раунде украинская теннисистка предстоит игра с американкой Эммой Наварро.
На турнире также остались гражданки РФ: Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Мирра Андреева.
Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA экс-россиянка находится на 39-м месте.
Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Греции Марию Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Ранее во второй круг Australian Open пробился Андрей Рублев , который занимает пятое место в рейтинге АТР.