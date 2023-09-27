Украина призвала к бойкоту матчей с участием российских команд

Читайте нас в:

«Мы настаиваем на сохранении позиции о недопуске команд из России на международные соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА», - указали в ассоциации.

Украина, подчеркнули в публикации, не станет участвовать в таких турнирах. Страна также обратилась к другим членам УЕФА с призывом бойкотировать вероятные матчи с участием российских команд Исполком УЕФА рекомендовал руководству организации допустить российские сборные из игроков не старше 17 лет к международным турнирам в нейтральном статусе, без гимна и флага.

После этого футбольная ассоциация Англии заявила, что национальные команды страны не станут играть в соревнованиях, куда допустят россиян.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.