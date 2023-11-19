Уход Нурмагомедова разбил сердце президенту UFC Уайту

«Уход Хабиба [Нурмагомедова] был трудным, потому что я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», - сказал он.

Однако Уайт отметил, что понимает - спортсмен не мог продолжать состязаться без отца.

Абдулманап Нурмагомедов был тренером чемпиона UFC в легком весе Хабиба. Сам Абдулманап был мастером спорта СССР по вольной борьбе. Он умер 3 июля 2020 года, через несколько месяцев Хабиб завершил карьеру профессионального спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов - бывший чемпион UFC в легком весе, трижды защитивший титул. Боец также был чемпионом России по боевому самбо и чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою.

Ранее село Кироваул в Дагестане переименовали в Манапкала в честь отца Хабиба Нурмагомедова. Тренер, подготовивший 18 чемпионов мира, долгое время жил в этом населенном пункте.