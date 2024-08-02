02 августа 2024, 18:38

Угрозы убийством поступили худруку открытия Игр в Париже

Global Look Press
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Художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр в Париже Тома Жолли рассказал о поступивших в его адрес угрозах убийством «из-за происхождения». Его слова привело издание France Info.

Жолли отметил, что причиной критики стала сцена, которая пародирует «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Мужчина обратился с заявлением в полицию на неустановленных лиц, сославшись на клевету и угрозы смертью.

Кроме того, Жолли сообщил о многочисленных оскорблениях в социальных сетях, которые критикуют его сексуальную ориентацию и якобы израильское происхождение.

Расследование после обращения худрука церемонии открытия ОИ ведут Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа (PNLH) и центральный аппарат по борьбе с преступлениями на почве ненависти и преступлениями против человечности (OCLCH).

Олимпийские игры в столице Франции продлятся до 11 августа.

Париж Убийства Олимпиада в Париже — 2024
01 августа 2024, 11:19
«Лицо российского спорта». Губерниев обратился к Медведеву после поражения на ОИ
Global Look Press
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Теннисист Даниил Медведев останется лицом российского спорта. Так отреагировал на поражение россиянина и его вылет с Олимпийских игр спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада! В любом случае, Даня, спасибо за борьбу и эмоции! Медведев был и останется лицом российского спорта», - написал специалист в своем Telegram-канале.

Спортсмен проиграл в матче 1/8 финала в одиночном разряде с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой. Также Медведев потерпел поражение в матчах в парном разряде и миксте.

В Париже продолжается скандальная Олимпиада. Накануне на сайте Игр-2024 во время трансляции показали плашку с рекордом российской пловчихи Евгении Чикуновой. Рядом с ее фамилией продемонстрировали флаг РФ. Сама 19-летняя спортсменка не принимает участие в Олимпиаде. А рекорд она установила в 2023 году в Казани.

Спортсмены Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
01 августа 2024, 07:32
Тренер Ирина Винер назвала имя преемницы
РИА «Новости»
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Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в будущем может возглавить десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Действующий президент Ирина Винер назвала ее своей преемницей, сообщил «Sputnik Абхазия».

Именитый тренер по художественной гимнастике отметила в Гаграх свой день рождения. Представляя гостей, Винер назвала Капранову достойной преемницей.

«Думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», - сказала она.

Капранова является десятикратной чемпионкой мира , судьей всероссийской и международной категории. Она рассказала, что попала к Винер, будучи ребенком. Спортсменка призналась, что могла обратиться к тренеру по любым вопросам, связанным не только со спортом.

В январе Винер назвала вероятной преемницей олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. Она заявила, что есть еще несколько достойных кандидатур, в том числе гимнастки Юлия Барсукова и Александра Солдатова.

Спортсмены
01 августа 2024, 07:06
Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024
РИА «Новости»
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Сменившая гражданство России на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла серебряную медаль на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Награду высшей пробы завоевала представительница США Кэти Ледеки, которая побила собственный олимпийский рекорд с результатом 15.30,02. Третье место заняла Изабель Гозе ( 11,14) из Германии.

Кирпичникова является уроженкой Свердловской области. Исполком МОК в мае утвердил ее заявку на смену спортивного гражданства даже без согласия со стороны Олимпийского комитета России (ОКР). В МОК объяснили такое решение лишением ОКР статуса национального олимпийского комитета.

Под российским флагом Кирпичникова выиграла три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани в 2021 году.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 22:32
Чикунову не удивило появление флага РФ в трансляции Олимпиады
РИА «Новости»
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Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, что не удивилась появлению флага России в трансляции Олимпиады-2024. Ее процитировал «Матч ТВ».

По словам спортсменки, ей было приятно увидеть российский триколор.

«Но я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально», - сказала она.

Перед стартом заплывов в трансляции показывают действующие рекорды мира и Олимпиады. До начала соревнований у женщин на дистанции 200 метров брассом на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом РФ рядом. Пловчиха поставила мировой рекорд на этой дистанции (две минуты 17,55 секунды).

Плашку с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой показали во время трансляции на сайте Олимпийских игр, при этом возле ее фамилии изобразили российский флаг. Российские спортсмены в Париже состязаются без какой-либо символики.

Спортсмены Париж Рекорды Олимпиада в Париже — 2024

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