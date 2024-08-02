Угрозы убийством поступили худруку открытия Игр в Париже

Жолли отметил, что причиной критики стала сцена, которая пародирует «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Мужчина обратился с заявлением в полицию на неустановленных лиц, сославшись на клевету и угрозы смертью.

Кроме того, Жолли сообщил о многочисленных оскорблениях в социальных сетях, которые критикуют его сексуальную ориентацию и якобы израильское происхождение.

Расследование после обращения худрука церемонии открытия ОИ ведут Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа (PNLH) и центральный аппарат по борьбе с преступлениями на почве ненависти и преступлениями против человечности (OCLCH).

Олимпийские игры в столице Франции продлятся до 11 августа.