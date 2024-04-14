UFC анонсировал первый за три года бой экс-чемпиона Конора Макгрегора

Бой пройдет 29 июня в рамках турнира UFC 303 в Лас-Вегасе. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений. В последний раз он участвовал в поединке промоушена в июле 2021 года. Американцу 37 лет, он победил в 23 боях, проиграл - в восьми.

В январе 2024 года глава UFC Дана Уйат высказал сомнение , что Макгрегор выйдет на октагон летом. По его словам, это произойдет, когда боец будет готов.

Поклонники ирландца полагали, что он планирует завершить спортивную карьеру. Однако в марте Макгрегор заявил, что до этого еще далеко. Боец выразил желание драться до тех пор , пока его не опустят в могилу.