14 апреля 2024, 11:04

UFC анонсировал первый за три года бой экс-чемпиона Конора Макгрегора

Global Look Press
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор выйдет на октагон впервые за последние три года. Противником ирландца будет американский боец Майкл Чендлер. Об этом сообщили в аккаунте UFC в соцсети X.

Бой пройдет 29 июня в рамках турнира UFC 303 в Лас-Вегасе. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений. В последний раз он участвовал в поединке промоушена в июле 2021 года. Американцу 37 лет, он победил в 23 боях, проиграл - в восьми.

В январе 2024 года глава UFC Дана Уйат высказал сомнение , что Макгрегор выйдет на октагон летом. По его словам, это произойдет, когда боец будет готов.

Поклонники ирландца полагали, что он планирует завершить спортивную карьеру. Однако в марте Макгрегор заявил, что до этого еще далеко. Боец выразил желание драться до тех пор , пока его не опустят в могилу.

Конор Макгрегор UFC
14 апреля 2024, 07:10
Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру на UFC 300
РИА «Новости»
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Российский боец смешанного стиля Арман Царукян победил представителя Бразилии Чарльза Оливейру в поединке на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. Бой прошел в легком весе и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

Для 27-летнего Царукяна эта победа стала 22-й в карьере из 25 боев. Оливейра потерпел десятое поражение при 34 победах.

Глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что победитель боя встретится в поединке с чемпионом весовой категории, россиянином Исламом Махачевым.

В другом поединке основного карда турнира американец Макс Холлуэй нокаутировал соотечественника Джастина Гэтжи. Он одержал победу на последней секунде пятого раунда.

UFC
13 апреля 2024, 00:36
Тарасова назвала дурой канадскую фигуристку Дюамель
РИА «Новости»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Меган Дюамель за резкие высказывания в адрес россиянки Камилы Валиевой. Ее слова привело издание Sport24.

«Она дура законченная. Брать и просто так говорить - не годится. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой не надо следить!» - заявила Тарасова.

Дюамель, которая уже не первый раз критикует российских спортсменов, задалась вопросом, для чего Валиева принимала более 50 различных медицинских препаратов будучи в подростковом возрасте.

Заслуженный тренер СССР и раньше подвергала критике высказывания бывшей фигуристки Меган Дюамель. В 2023 году канадская спортсменка обвинила россиян в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В ответ Тарасова назвала ее свиньей.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Камила Валиева
10 апреля 2024, 20:23
Новый сезон главной супергонки Moscow Raceway стартует 20 апреля
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Старт сезона главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам пройдет 20 апреля на автодроме Moscow Raceway.

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети.

В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack. А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолёте, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары - эмоции, по которым мы все так скучали! Начало мероприятия - в 12:00.

Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробная информация на сайте соревнований.

Спортсмены Машины
09 апреля 2024, 17:24
Британия поддержала участие россиян в ОИ-2024 в Париже
РИА «Новости»
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Глава Минспорта Великобритании Стюарт Эндрю в письме к руководителю Международного олимпийского комитета Томасу Баху поддержал участие российских и белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило издание The Times.

Аналогичное письмо от британского министра получил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. В Лондоне выразили согласие с решением МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

При этом британская сторона не стал публично заявлять о своей позиции. Это произошло после того, как в марте 2023 года министр культуры Люси Фрейзер призвала оказать давление на МОК из-за ситуации вокруг статуса атлетов из РФ и Белоруссии. В МИД России назвали ее заявления проявлением русофобской политики.

Ранее в Минспорте Украины заявили, что допущенных к ОИ-2024 россиян могут обязать отказаться от участия в Играх дружбы.

Великобритания Париж Олимпиада в Париже — 2024

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