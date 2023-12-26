26 декабря 2023, 23:07

Уехавших в США шпажистов Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск

РИА «Новости»
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МВД России объявило в розыск титулованных шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту. Об этом свидетельствует карточка розыска в базе ведомства.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», - такие данные появились на сайте МВД.

Аналогичная информация размещена на имя Виолетта Бида.

Сергей Бида с супругой переехали в США в этом году, сейчас они проживают в Калифорнии. Сергей - серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта является серебряным призером Чемпионата мира в 2019 году. До отъезда Сергей числился в «Динамо» в звании прапорщика Росгвардии, Виолетта была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Довгия. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Спортсмены Суд Россия
26 декабря 2023, 17:41
Восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Олимпиады на чемпионате мира
Unsplash
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Восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Всемирной олимпиады из Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мальчик играл черными фигурами. На 34-м ходу он предложил ничью, но его соперник отказался. Фатальным оказался ход белым конем, после чего россиянин в семь ходов довел партию до победы.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира достигает одного миллиона долларов. В октябре школьник выиграл первенство Азии по блицу среди участников до восьми лет. Россиянин набрал максимум очков.

В начале декабря стало известно, что спортсменка из Подмосковья Маргарита Лысенко выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по шахматам. Она заняла второе место в финале Рапид Гран-при России и третье - в финале Блиц Гран-при России.

Спортсмены Россия Узбекистан Азия
26 декабря 2023, 16:19
«Хочу жить в России». Головин заявил, что скучает по пельменям и русскому менталитету
РИА «Новости»
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Игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин признался, что скучает в Европе по родине. Спортсмен рассказал об этом на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране», - отметил футболист.

Он добавил, что ему не хватает менталитета и открытости русских людей. Европейцы мыслят по-другому. В этом нет ничего плохого, но все же непривычно, добавил Головин. Он также назвал блюдо, по которому скучает больше всего.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет», - рассказал спортсмен.

Футболист представляет «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил пять голов и отметился двумя результативными подачами. В России Головин выступал за ЦСКА, в составе которого стал чемпионом страны.

В 2023 году Александра Головина признали лучшим игроком сентября «Монако». За него проголосовали 58% болельщиков.

Спортсмены Европа Россия
26 декабря 2023, 16:03
Путин подписал закон о турнире «Игры будущего — 2024»
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который состоится в Казани в 2024 году. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Соревнования пройдут с 21 февраля до 3 марта. Цель турнира - популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Еще одной задачей соревнований стало укрепление сотрудничества между тренерами и спортсменами.

Закон также установил полномочия организатора турнира, федеральных и региональных органов власти и принимающей стороны. Документ определил периодичность проведения мероприятий в рамках турнира.

Ранее Путин заявил, что Москва ожидает участия спортсменов из стран СНГ в «Играх будущего». Глава государства напомнил, что гуманитарное сотрудничество включает физическую культуру и спорт. Турнир в Казани включит фиджитал-хоккей, битву роботов, гонки дронов и Dota2.

Спортсмены Законы Казань Владимир Путин Технологии
25 декабря 2023, 12:51
«Все в порядке». Хоккеист Чумаченко рассказал о самочувствии после новостей о падении
piqsels
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Бывший игрок столичных хоккейных клубов «Динамо» и «Спартак» Дмитрий Чумаченко рассказал «360 о своем самочувствии после новостей о том, что он упал на осколки от бутылки. Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо.

«Я хорошо себя чувствую. <…> Со мной все в порядке, все хорошо», - рассказал хоккеист.

Он также опроверг информацию о том, что получил травмы спины и головы при падении. Спортсмен ответил и на вопрос о том, действительно ли он упал в Химках.

«Да нет, нет, не в Химках», - подчеркнул Чумаченко.

По данным Telegram-канала Shot , экс-хоккеист «Динамо» и «Спартака» разбил лицо и порезал поясницу после того, как упал на бутылочные осколки прямо возле своего дома. Врачи зафиксировали у мужчины ушиб мягких тканей лица и колото-резанную рану поясницы.

В ноябре 2023 года стало известно, что форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем на время выбыл из команды из-за травмы.

В текущих обстоятельствах это был единственно верный выбор, объяснил хоккеист.

Спортсмены Химки Хоккей

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