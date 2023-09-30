УЕФА попытается уговорить бойкотирующие страны сыграть с Россией
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попытается уговорить отказаться от бойкота матчей против России страны, занявшие принципиальную позицию. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Также в Союзе заявили, что министерство спорта Украины в июле разрешило своим спортсменам участвовать на турнирах с российскими спортсменами, выступающих в нейтральном статусе, без гимна и флага.
Исполнительный комитета УЕФА 26 сентября рекомендовал допустить российские сборные до 17 лет к международным турнирам в нейтральном статусе.
Мужские и женские команды будут проводить свои матчи не на территории России, без гимна и флага.
После этого с заявлением об отказе выступать в турнирах с россиянам выступили ряд стран, включая Данию, Швецию, Англию.