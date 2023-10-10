УЕФА объявил страны проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов

Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали по итогам Гран-при США

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Пилота «Феррари» Шарля Леклера и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали по итогам гонки Гран‑при США «Формулы‑1». Об этом сообщили на официальном сайте гоночной серии.

Решение об отстранении спортсменов приняли по результатам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра.

После заезда автомобили Леклера и Хэмилтона не прошли техническую проверку. Стюарды выяснили, что регламенту не соответствовали доски скольжения на их болидах.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен, серебро у Хэмилтона, тройку замкнул Ландо Норрис из „Макларена“.

Ранее техники «Макларена» установили рекорд «Формулы-1» по скорости проведенного пит-стопа. Специалисты поменяли колеса на автомобиле Норриса за 1,8 секунды.