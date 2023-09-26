УЕФА назвал место проведения Суперкубка в 2024 году

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Суперкубок УЕФА проводят с 1972 года, в нем участвуют команды-победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 2023 году трофей достался английскому клубу «Манчестер Сити», который обыграл в серии пенальти испанскую «Севилью» со счетом 5:4 (основное время - 1:1).

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был состоятся в Казани на «Ак Барс - Арене». Однако Союз европейских футбольных ассоциаций перенес матч в Грецию из-за ситуации на Украине.

Сегодня также стало известно о решении исполнительного комитета УЕФА допустить юношеские сборные России по футболу к участию в международных соревнованиях среди игроков до 17 лет. Российским юниорам предстоит выступить в нейтральном статусе без флага страны и гимна.

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