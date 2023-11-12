Ученица Плющенко выиграла 4-й этап Гран-при России. Валиева — четвертая
Фигуристка Софья Муравьева победила на четвертом этапе Гран-при России в Казани. Ученица Евгения Плющенко набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла.
На втором месте оказалась Алина Горбачева с 219,02 балла. Дарья Садкова с показателем 214,54 балла стала третьей.
Камила Валиева с 213,59 балла не вошла в тройку лидеров, заняв четвертую позицию. Пятой стала Арина Кшецкая (189,72), Мария Талалайкина - шестой (183,29).
Замкнули первую десятку Рената Губашева (169,93), Полина Свириденко (169,50), Карима Аскарова (162,21) и Валерия Овчинникова (159,89).
В минувшую пятницу, 10 ноября, стало известно о завершении слушаний по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Решение по нему CAS вынесет в январе 2024 года.
Разбирательства связаны с тем, что в пробе Валиева от 25 декабря 2021 года выявили триметазидин. Причем результаты проверки опубликовали только во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. На тот момент россиянка уже завоевала золото в командном турнире.